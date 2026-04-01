Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
12 Апреля 2026 года в 02:30 (+03:00). , МЛС
Интер Майами
Окончен
2 : 2
Нью-Йорк Ред Буллз

  • 45+2'
    1:1
    Матео Сильветти
  • 55'
    2:1
    Херман Бертераме
  • 76'
    Йен Фрэй
0'
45'
90'
  • 15'
    0:1
    Jorge Ruvalcaba
  • 59'
    Кейд Кауэлл
  • 77'
    2:2
    Adri Mehmeti
  • 80'
    Рафаэль Москера
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США).

Составы команд
Интер Майами
Майами
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
97КанадаврДейн Сен Клер
17ЯмайказщЙен Фрэй
79'
37УругвайзщМаксимилиано Фалькон
16БразилиязщМикаэл дос Сантос Силва
3ИспаниязщСерхио Регилон
46'
24АргентинапзМатео Сильветти
68'
7АргентинапзРодриго Де Пауль
42ИталияпзЯнник Брайт
8ВенесуэлапзТеласко Сеговия
10АргентинапзЛионель Месси
19АргентинанпХерман Бертераме
56СШАнпДаниэль Пинтер
46'
2АргентиназщГонсало Лухан
68'
9УругвайнпЛуис Суарес
79'
34СШАврИтан Хорват
3КанадазщДжакил Маршалл-Ратти
12СШАзщДилан Нилис
6Босния и ГерцеговиназщРоберт Володер
56СШАзщMatthew Dos Santos
48ГанапзРональд Донкор
15СШАпзAdri Mehmeti
87'
10ШвецияпзЭмиль Форсберг
87'
7СШАнпКейд Кауэлл
66'
16СШАнпДжулиан Холл
11СШАнпJorge Ruvalcaba
66'
79ПанамапзРафаэль Москера
66'
37ГананпMohammed Sofo
66'
4ШвецияпзГустав Берггрен
87'
13КамеруннпЭрик Шупо-Мотинг
87'
Запасные
34АргентинаврРокко Риос Ново
32СШАзщНоа Аллен
4АргентиназщФакундо Мура
22АргентинапзДавид Айяла
41ГондураспзДавид Руис
20СШАпзСантьяго Моралес
77СШАврДжон Маккарти
5ПанамазщОмар Валенсия
39АргентинапзBenedetti Nehuen
23БельгияпзЖуайё Масанка Бунги
20КолумбияJuan Mina
Главные тренеры
АргентинаХавьер Маскерано
История личных встреч
20.07.2025 США — Major League Soccer МЛС Нью-Йорк Ред Буллз1 : 5Интер Майами
04.05.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами4 : 1Нью-Йорк Ред Буллз
05.05.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами6 : 2Нью-Йорк Ред Буллз
23.03.2024 США — Major League Soccer МЛС Нью-Йорк Ред Буллз4 : 0Интер Майами
27.08.2023 США — Major League Soccer США - MLS Нью-Йорк Ред Буллз0 : 2Интер Майами
01.06.2023 США — Major League Soccer США - MLS Интер Майами0 : 1Нью-Йорк Ред Буллз
28.08.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Нью-Йорк Ред Буллз3 : 1Интер Майами
23.05.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами2 : 0Нью-Йорк Ред Буллз
10.10.2021 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Нью-Йорк Ред Буллз1 : 0Интер Майами
18.09.2021 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами0 : 4Нью-Йорк Ред Буллз
Турнирная таблица
МЛС
КомандаИО
1 Ванкувер Уайткэпс718
2 Лос-Анджелес716
3 Нэшвилл716
4 Сан-Хосе Эртквейкс615
5 Реал Солт-Лейк613
6 Сиэтл Саундерс613
7 Интер Майами712
8 Даллас611
9 Нью-Йорк Сити711
10 Сан-Диего611
11 Шарлотт711
12 Торонто711
13 Нью-Йорк Ред Буллз711
14 Чикаго Файр610
15 Колорадо Рэпидз69
16 Лос-Анджелес Гэлакси78
17 Миннесота Юнайтед68
18 Ди-Си Юнайтед67
19 Портленд Тимберс77
20 Цинциннати77
21 Нью-Инглэнд Революшн56
22 Хьюстон Динамо56
23 Остин76
24 Коламбус Крю65
25 Сент-Луис Сити65
26 Атланта Юнайтед64
27 Спортинг Канзас-Сити64
28 Филадельфия Юнион73
29 Клёб де Фут Монреаль73
30 Орландо Сити63
Западная конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Уайткэпс718
2 Лос-Анджелес716
3 Сан-Хосе Эртквейкс615
4 Реал Солт-Лейк613
5 Сиэтл Саундерс613
6 Даллас611
7 Сан-Диего611
8 Колорадо Рэпидз69
9 Лос-Анджелес Гэлакси78
10 Миннесота Юнайтед68
11 Портленд Тимберс77
12 Хьюстон Динамо56
13 Остин76
14 Сент-Луис Сити65
15 Спортинг Канзас-Сити64
Восточная конференция
КомандаИО
1 Нэшвилл716
2 Интер Майами712
3 Нью-Йорк Сити711
4 Шарлотт711
5 Торонто711
6 Нью-Йорк Ред Буллз711
7 Чикаго Файр610
8 Ди-Си Юнайтед67
9 Цинциннати77
10 Нью-Инглэнд Революшн56
11 Коламбус Крю65
12 Атланта Юнайтед64
13 Филадельфия Юнион73
14 Клёб де Фут Монреаль73
15 Орландо Сити63

