НЕК Неймеген - Фейеноорд 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
12 Апреля 2026 года в 15:30 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
НЕК Неймеген
Фейеноорд

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Фейеноорд, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Фейеноорд
Роттердам
1 Аргентина вр Gonzalo Crettaz
14 Израиль зщ Элазар Даса
3 Нидерланды зщ Филиппе Сандлер
4 Турция зщ Ахметджан Каплан
25 Нидерланды пз Сами Уаисса
6 Хорватия пз Дарко Неяшмич
23 Япония пз Кодаи Сано
11 Турция пз Башар Онал
10 Суринам пз Тьяронн Чери
20 Сенегал нп Ноэ Лебретон
30 Нидерланды нп Брайан Линссен
22 Германия вр Тимон Велленройтер
20 Нидерланды зщ Матс Дейл
24 Нидерланды зщ Тейс Крайевелд
4 Япония зщ Цуёси Ватанабэ
15 Австралия зщ Джордан Бос
28 Марокко пз Уссама Таргаллин
7 Польша пз Якуб Модер
79 Нидерланды пз Ilai Grootfaam
11 Португалия нп Гонсалу Боржеш
9 Япония нп Аясэ Уэда
19 Англия нп Рахим Стерлинг
Главные тренеры
Нидерланды Робин ван Перси
История личных встреч
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Фейеноорд2 : 4НЕК Неймеген
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Фейеноорд0 : 0НЕК Неймеген
28.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур НЕК Неймеген1 : 1Фейеноорд
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур НЕК Неймеген2 : 3Фейеноорд
21.04.2024 Кубок Нидерландов Финал Фейеноорд1 : 0НЕК Неймеген
14.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Фейеноорд2 : 2НЕК Неймеген
08.02.2023 Кубок Нидерландов 1/8 финала Фейеноорд4 : 4 5 : 3НЕК Неймеген
25.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Фейеноорд2 : 0НЕК Неймеген
02.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур НЕК Неймеген1 : 1Фейеноорд
23.01.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур НЕК Неймеген1 : 4Фейеноорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен3074
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2954
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2953
4
Лига Европы
Твенте3053
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2948
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2945
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт3044
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2944
9 Спарта3042
10 Гронинген2941
11 Гоу Эхед Иглс2935
12 Фортуна2935
13 ПЕК Зволле2933
14 Волендам3028
15 Телстар3027
16
Стыковая зона
Эксельсиор2927
17
Зона вылета
НАК Бреда2924
18
Зона вылета
Хераклес2919

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
