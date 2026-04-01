НЕК Неймеген - Фейеноорд 12 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Фейеноорд, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Gonzalo Crettaz
|14
|зщ
|Элазар Даса
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|4
|зщ
|Ахметджан Каплан
|25
|пз
|Сами Уаисса
|6
|пз
|Дарко Неяшмич
|23
|пз
|Кодаи Сано
|11
|пз
|Башар Онал
|10
|пз
|Тьяронн Чери
|20
|нп
|Ноэ Лебретон
|30
|нп
|Брайан Линссен
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|20
|зщ
|Матс Дейл
|24
|зщ
|Тейс Крайевелд
|4
|зщ
|Цуёси Ватанабэ
|15
|зщ
|Джордан Бос
|28
|пз
|Уссама Таргаллин
|7
|пз
|Якуб Модер
|79
|пз
|Ilai Grootfaam
|11
|нп
|Гонсалу Боржеш
|9
|нп
|Аясэ Уэда
|19
|нп
|Рахим Стерлинг
|Робин ван Перси
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 4
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|0 : 0
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 3
|21.04.2024
|Кубок Нидерландов
|Финал
|1 : 0
|14.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 2
|08.02.2023
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|4 : 4 5 : 3
|25.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 0
|02.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 1
|23.01.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|30
|74
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|29
|54
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|29
|53
| 4
Лига Европы
|Твенте
|30
|53
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|29
|48
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|29
|45
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|30
|44
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|29
|44
|9
|Спарта
|30
|42
|10
|Гронинген
|29
|41
|11
|Гоу Эхед Иглс
|29
|35
|12
|Фортуна
|29
|35
|13
|ПЕК Зволле
|29
|33
|14
|Волендам
|30
|28
|15
|Телстар
|30
|27
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|29
|27
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|29
|24
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|29
|19