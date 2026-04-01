Воскресенье 12 апреля
АЗ Алкмар - Херенвен 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
12 Апреля 2026 года в 17:45 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Хендрик-Идо-Амбахт, Нидерланды);
АЗ Алкмар
Херенвен

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Херенвен, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

АЗ Алкмар
Алкмар
Херенвен
Херенвен
История личных встреч
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Херенвен3 : 1АЗ Алкмар
22.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала АЗ Алкмар4 : 1Херенвен
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Херенвен3 : 1АЗ Алкмар
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 5-й тур АЗ Алкмар9 : 1Херенвен
28.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Херенвен2 : 2АЗ Алкмар
21.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур АЗ Алкмар3 : 0Херенвен
01.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур АЗ Алкмар1 : 1Херенвен
14.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Херенвен0 : 2АЗ Алкмар
22.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций - 1/2 финала. 2-й матч АЗ Алкмар2 : 0Херенвен
19.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций - 1/2 финала. 1-й матч Херенвен3 : 2АЗ Алкмар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен3074
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2954
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2953
4
Лига Европы
Твенте3053
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2948
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2945
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт3044
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2944
9 Спарта3042
10 Гронинген2941
11 Гоу Эхед Иглс2935
12 Фортуна2935
13 ПЕК Зволле2933
14 Волендам3028
15 Телстар3027
16
Стыковая зона
Эксельсиор2927
17
Зона вылета
НАК Бреда2924
18
Зона вылета
Хераклес2919

