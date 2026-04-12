Брага - Арока 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
12 Апреля 2026 года в 20:00 (+03:00). , 29-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Брага
Арока

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Арока, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Брага
Брага
Арока
Арока
1 Чехия вр Лукаш Горничек
26 Германия зщ Брайт Арри-Мби
53 Португалия зщ Жонаташ Нору
15 Португалия зщ Паулу Оливейра
2 Испания зщ Виктор Гомес
29 Франция пз Жан-Батист Горби
8 Португалия пз Жоау Моутинью
77 Испания нп Габри Мартинес
18 Испания нп Пау Виктор
39 Испания нп Фран Наварро
21 Португалия нп Рикарду Орта
1 Португалия вр Жоау Валиду
28 Португалия зщ Тиагу Эшгаю
15 Испания зщ Хави Санчес
3 Испания зщ Хосе Фонтан
25 Нидерланды зщ Бас Кюйперс
22 Нидерланды пз Espen van Ee
21 Япония пз Таити Фукуи
14 Южная Корея пз Хюн Чу Ли
7 Франция пз Найс Джуара
10 Испания нп Пабло Госальбес
17 Испания нп Ivan Barbero
Главные тренеры
Испания Карлос Висенс
История личных встреч
01.12.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Арока0 : 4Брага
29.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Брага2 : 1Арока
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Арока1 : 2Брага
06.04.2024 Португалия — Примейра 28-й тур Брага0 : 3Арока
12.11.2023 Португалия — Примейра 11-й тур Арока0 : 1Брага
19.02.2023 Португалия - Примейра 21-й тур Брага2 : 0Арока
28.08.2022 Португалия - Примейра 4-й тур Арока0 : 6Брага
08.05.2022 Португалия - Примейра 33-й тур Брага1 : 0Арока
30.12.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Арока0 : 6Брага
04.03.2017 Португалия - Примейра 24-й тур Брага3 : 1Арока
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2873
2
Лига чемпионов
Спортинг2768
3
Лига Европы
Бенфика2866
4
Лига конференций
Брага2749
5 Фамаликан2947
6 Жил Висенте2845
7 Эшторил2837
8 Морейренсе2936
9 Витория Гимарайнш2936
10 Арока2832
11 Алверка2832
12 Риу Аве2830
13 Эштрела2828
14 Санта-Клара2828
15 Насьонал2825
16
Стыковая зона
Каза Пия2725
17
Зона вылета
Тондела2720
18
Зона вылета
АВС2912

