Бенфика - Насьонал 12 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Насьонал, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|20
|пз
|Ричард Риос
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|1
|вр
|Кайке
|16
|зщ
|Alan Nunez
|34
|зщ
|Leonardo Santos
|38
|зщ
|José Vitor Lima Cardoso
|5
|зщ
|Жозе Гомеш
|28
|пз
|Лизиеро
|88
|пз
|Deivison
|15
|пз
|Чиеб Лабиди
|27
|нп
|Габриэл Верон
|9
|нп
|Хесус Рамирес
|30
|нп
|Martim Watts
|Жозе Моуринью
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 2
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|3 : 0
|19.12.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|0 : 2
|11.05.2021
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 3
|25.01.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 1
|10.02.2019
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|10 : 0
|02.09.2018
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|0 : 4
|05.02.2017
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|3 : 0
|27.08.2016
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 3
|15.05.2016
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|4 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|28
|73
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|27
|68
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|28
|66
| 4
Лига конференций
|Брага
|27
|49
|5
|Фамаликан
|29
|47
|6
|Жил Висенте
|28
|45
|7
|Эшторил
|28
|37
|8
|Морейренсе
|29
|36
|9
|Витория Гимарайнш
|29
|36
|10
|Риу Аве
|29
|33
|11
|Арока
|28
|32
|12
|Алверка
|28
|32
|13
|Эштрела
|28
|28
|14
|Санта-Клара
|29
|28
|15
|Насьонал
|28
|25
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|27
|25
| 17
Зона вылета
|Тондела
|27
|20
| 18
Зона вылета
|АВС
|29
|12