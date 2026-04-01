09:40 ()
Расписание матчей
Воскресенье 12 апреля
Свернуть список

Бенфика - Насьонал 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
12 Апреля 2026 года в 20:00 (+03:00). , 29-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Бенфика
Насьонал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Насьонал, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Насьонал
Фуншал
1 Украина вр Анатолий Трубин
6 Дания зщ Александр Бах
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
26 Швеция зщ Самуэль Даль
20 Колумбия пз Ричард Риос
5 Аргентина пз Энсо Барренечеа
11 Бельгия пз Доди Лукебакио
27 Португалия пз Рафаэл Силва
21 Норвегия пз Андреас Шельдеруп
14 Греция нп Вангелис Павлидис
1 Бразилия вр Кайке
16 Парагвай зщ Alan Nunez
34 Бразилия зщ Leonardo Santos
38 Бразилия зщ José Vitor Lima Cardoso
5 Португалия зщ Жозе Гомеш
28 Бразилия пз Лизиеро
88 Бразилия пз Deivison
15 Тунис пз Чиеб Лабиди
27 Бразилия нп Габриэл Верон
9 Венесуэла нп Хесус Рамирес
30 Португалия нп Martim Watts
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Насьонал1 : 2Бенфика
08.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Бенфика3 : 0Насьонал
19.12.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Насьонал0 : 2Бенфика
11.05.2021 Португалия - Примейра 32-й тур Насьонал1 : 3Бенфика
25.01.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Бенфика1 : 1Насьонал
10.02.2019 Португалия - Примейра 21-й тур Бенфика10 : 0Насьонал
02.09.2018 Португалия - Примейра 4-й тур Насьонал0 : 4Бенфика
05.02.2017 Португалия - Примейра 20-й тур Бенфика3 : 0Насьонал
27.08.2016 Португалия - Примейра 3-й тур Насьонал1 : 3Бенфика
15.05.2016 Португалия - Примейра 34-й тур Бенфика4 : 1Насьонал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2873
2
Лига чемпионов
Спортинг2768
3
Лига Европы
Бенфика2866
4
Лига конференций
Брага2749
5 Фамаликан2947
6 Жил Висенте2845
7 Эшторил2837
8 Морейренсе2936
9 Витория Гимарайнш2936
10 Риу Аве2933
11 Арока2832
12 Алверка2832
13 Эштрела2828
14 Санта-Клара2928
15 Насьонал2825
16
Стыковая зона
Каза Пия2725
17
Зона вылета
Тондела2720
18
Зона вылета
АВС2912

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close