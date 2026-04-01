Эшторил - Порту 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
12 Апреля 2026 года в 22:30 (+03:00). , 29-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Порту, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

1 Испания вр Хоэль Роблес
2 Испания зщ Рикард Санчес
5 Бельгия зщ Антеф Тсунги
25 Австрия зщ Феликс Бахер
24 Португалия пз Педру Амарал
6 Испания пз Алехандро Орельяна
8 Португалия пз Шека
10 Шотландия пз Джордан Холсгров
14 Франция нп Янис Беграуи
9 Венесуэла нп Алехандро Маркес
19 Португалия нп Andre Lacximicant
99 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Алберту Кошта
5 Польша зщ Ян Беднарек
4 Польша зщ Якуб Кивёр
12 Нигерия зщ Зайду Занузи
8 Дания пз Виктор Фрохольдт
22 Аргентина пз Алан Варела
86 Португалия пз Родригу Мора
11 Бразилия нп Пепе
29 Нигерия нп Теремас Моффи
77 Польша нп Оскар Петушевский
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Порту1 : 0Эшторил
30.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Эшторил1 : 2Порту
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Порту4 : 0Эшторил
30.03.2024 Португалия — Примейра 27-й тур Эшторил1 : 0Порту
09.01.2024 Кубок Португалии 1/8 финала Эшторил0 : 4Порту
03.11.2023 Португалия — Примейра 10-й тур Порту0 : 1Эшторил
10.03.2023 Португалия - Примейра 24-й тур Порту3 : 2Эшторил
17.09.2022 Португалия - Примейра 7-й тур Эшторил1 : 1Порту
14.05.2022 Португалия - Примейра 34-й тур Порту2 : 0Эшторил
08.01.2022 Португалия - Примейра 17-й тур Эшторил2 : 3Порту
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2873
2
Лига чемпионов
Спортинг2768
3
Лига Европы
Бенфика2866
4
Лига конференций
Брага2749
5 Фамаликан2947
6 Жил Висенте2845
7 Эшторил2837
8 Морейренсе2936
9 Витория Гимарайнш2936
10 Риу Аве2933
11 Арока2832
12 Алверка2832
13 Эштрела2828
14 Санта-Клара2928
15 Насьонал2825
16
Стыковая зона
Каза Пия2725
17
Зона вылета
Тондела2720
18
Зона вылета
АВС2912

