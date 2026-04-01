Эшторил - Порту 12 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Порту, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Хоэль Роблес
|2
|зщ
|Рикард Санчес
|5
|зщ
|Антеф Тсунги
|25
|зщ
|Феликс Бахер
|24
|пз
|Педру Амарал
|6
|пз
|Алехандро Орельяна
|8
|пз
|Шека
|10
|пз
|Джордан Холсгров
|14
|нп
|Янис Беграуи
|9
|нп
|Алехандро Маркес
|19
|нп
|Andre Lacximicant
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|12
|зщ
|Зайду Занузи
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|22
|пз
|Алан Варела
|86
|пз
|Родригу Мора
|11
|нп
|Пепе
|29
|нп
|Теремас Моффи
|77
|нп
|Оскар Петушевский
|Франческо Фариоли
|30.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 0
|30.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|4 : 0
|30.03.2024
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|09.01.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|0 : 4
|03.11.2023
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|10.03.2023
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 2
|17.09.2022
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 1
|14.05.2022
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 0
|08.01.2022
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|2 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|28
|73
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|27
|68
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|28
|66
| 4
Лига конференций
|Брага
|27
|49
|5
|Фамаликан
|29
|47
|6
|Жил Висенте
|28
|45
|7
|Эшторил
|28
|37
|8
|Морейренсе
|29
|36
|9
|Витория Гимарайнш
|29
|36
|10
|Риу Аве
|29
|33
|11
|Арока
|28
|32
|12
|Алверка
|28
|32
|13
|Эштрела
|28
|28
|14
|Санта-Клара
|29
|28
|15
|Насьонал
|28
|25
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|27
|25
| 17
Зона вылета
|Тондела
|27
|20
| 18
Зона вылета
|АВС
|29
|12