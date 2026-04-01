Воскресенье 12 апреля
Интернасьонал - Гремио 12 Апреля прямая трансляция

12 Апреля 2026 года в 02:30 (+03:00). , 11-й тур
Интернасьонал
Окончен
0 : 0
Гремио

  • 5'
    Рафаэль Борре
  • 57'
    Родриго Вильягра
  • 76'
    Габриэль Меркадо
  • 90+6'
    Александро Бернабеи
0'
45'
90'
  • 8'
    Gustavo Martins
  • 58'
    Pedro Gabriel
  • 71'
    Карлос Винисиус
  • 90'
    Viery
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интернасьонал - Гремио, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интернасьонал
Порту-Алегри
Гремио
Порту-Алегри
1УругвайврСерхио Рочет
15БразилиязщБруно Гомес
25АргентиназщГабриэль Меркадо
4ЭквадорзщФеликс Торрес
26АргентиназщАлександро Бернабеи
5АргентинапзРодриго Вильягра
80'
8БразилияпзБруно Энрике
72'
28Бразилиянп Витиньо
7КолумбиянпХоан Карбонеро
80'
10БразилиянпАлан Патрик
80'
19КолумбиянпРафаэль Борре
59'
9Бразилиянп Алеррандро
59'
27Бразилияпз Паулинью
72'
14УругвайпзАлан Родригес
80'
29БразилияпзТьяго Маия
80'
11Бразилияпз Каики
80'
1Бразилиявр Вевертон
6Бразилиязщ Gustavo Martins
44Бразилиязщ Viery
54БразилиязщPedro Gabriel
80'
19ПерузщЭрик Норьега
7АргентинапзКристиан Павон
5АргентинапзХуан Игнасио Нардони
8Бразилияпз Артур
9БельгияпзФрансис Амузу
67'
21Бразилияпз Тете
56'
95БразилиянпКарлос Винисиус
81'
99КолумбияпзJose Enamorado
56'
37БразилияпзГабриэл Мек
67'
38БразилиязщКайо Паулиста
80'
22ДаниянпМартин Брейтуэйт
81'
Запасные
12БразилияврAnthoni Spier Souza
18Бразилиязщ Жуниньо
20Бразилиязщ Клейтон
35АргентинапзБриан Агирре
17БразилиянпБруну Табата
32Бразилия Diego Esser
31БразилияAllex Da Silva
12БразилияврGabriel Grando
2ПарагвайзщФабиан Бальбуэна
4АргентиназщВальтер Каннеман
14БразилиязщМаркос Роша
11КолумбияпзМигель Монсальве
17Бразилияпз Dodi
33АргентинапзLeonel Perez
47Бразилия Roger
Главные тренеры
БразилияМано Менезес
ПортугалияЛуиш Каштру
История личных встреч
21.09.2025 Бразилия — Серия А 24-й тур Интернасьонал2 : 3Гремио
20.04.2025 Бразилия — Серия А 5-й тур Гремио1 : 1Интернасьонал
19.10.2024 Бразилия - Серия А 30-й тур Интернасьонал1 : 0Гремио
22.06.2024 Бразилия - Серия А 11-й тур Гремио0 : 1Интернасьонал
08.10.2023 Бразилия - Серия А 26-й тур Интернасьонал3 : 2Гремио
22.05.2023 Бразилия - Серия А 7-й тур Гремио3 : 1Интернасьонал
07.11.2021 Бразилия - Серия А 30-й тур Интернасьонал1 : 0Гремио
10.07.2021 Бразилия - Серия А 11-й тур Гремио0 : 0Интернасьонал
24.01.2021 Бразилия - Серия А 32-й тур Интернасьонал2 : 1Гремио
03.10.2020 Бразилия - Серия А 13-й тур Гремио1 : 1Интернасьонал
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Палмейрас1025
2 Флуминенсе1020
3 Сан-Паулу1120
4 Баия1020
5 Фламенго917
6 Атлетико Паранаэнсе1016
7 Коритиба1015
8 Атлетико Минейро1114
9 Ред Булл Брагантино1014
10 Витория1014
11 Гремио1113
12 Васко да Гама1113
13 Интернасьонал1113
14 Сантос1113
15 Ботафого912
16 Коринтианс1010
17
Зона вылета
Шапекоэнсе98
18
Зона вылета
Ремо118
19
Зона вылета
Крузейро107
20
Зона вылета
Мирасол106

Социальные комментарии Cackle
