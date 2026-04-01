Интернасьонал - Гремио 12 Апреля прямая трансляция
12 Апреля 2026 года в 02:30 (+03:00). , 11-й тур
Окончен
0 : 0
- 5'Рафаэль Борре
- 57'Родриго Вильягра
- 76'Габриэль Меркадо
- 90+6'Александро Бернабеи
- 8'Gustavo Martins
- 58'Pedro Gabriel
- 71'Карлос Винисиус
- 90'Viery
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интернасьонал - Гремио, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 11-й тур, оно проводится на .
Составы команд
Интернасьонал
Порту-Алегри
Гремио
Порту-Алегри
|1
|вр
|Серхио Рочет
|15
|зщ
|Бруно Гомес
|25
|зщ
|Габриэль Меркадо
|4
|зщ
|Феликс Торрес
|26
|зщ
|Александро Бернабеи
|5
|пз
|Родриго Вильягра
80'
|8
|пз
|Бруно Энрике
72'
|28
|нп
|Витиньо
|7
|нп
|Хоан Карбонеро
80'
|10
|нп
|Алан Патрик
80'
|19
|нп
|Рафаэль Борре
59'
|9
|нп
|Алеррандро
59'
|27
|пз
|Паулинью
72'
|14
|пз
|Алан Родригес
80'
|29
|пз
|Тьяго Маия
80'
|11
|пз
|Каики
80'
|1
|вр
|Вевертон
|6
|зщ
|Gustavo Martins
|44
|зщ
|Viery
|54
|зщ
|Pedro Gabriel
80'
|19
|зщ
|Эрик Норьега
|7
|пз
|Кристиан Павон
|5
|пз
|Хуан Игнасио Нардони
|8
|пз
|Артур
|9
|пз
|Франсис Амузу
67'
|21
|пз
|Тете
56'
|95
|нп
|Карлос Винисиус
81'
|99
|пз
|Jose Enamorado
56'
|37
|пз
|Габриэл Мек
67'
|38
|зщ
|Кайо Паулиста
80'
|22
|нп
|Мартин Брейтуэйт
81'
Запасные
|12
|вр
|Anthoni Spier Souza
|18
|зщ
|Жуниньо
|20
|зщ
|Клейтон
|35
|пз
|Бриан Агирре
|17
|нп
|Бруну Табата
|32
|Diego Esser
|31
|Allex Da Silva
|12
|вр
|Gabriel Grando
|2
|зщ
|Фабиан Бальбуэна
|4
|зщ
|Вальтер Каннеман
|14
|зщ
|Маркос Роша
|11
|пз
|Мигель Монсальве
|17
|пз
|Dodi
|33
|пз
|Leonel Perez
|47
|Roger
Главные тренеры
|Мано Менезес
История личных встреч
|21.09.2025
|Бразилия — Серия А
|24-й тур
|2 : 3
|20.04.2025
|Бразилия — Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|22.06.2024
|Бразилия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|08.10.2023
|Бразилия - Серия А
|26-й тур
|3 : 2
|22.05.2023
|Бразилия - Серия А
|7-й тур
|3 : 1
|07.11.2021
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|10.07.2021
|Бразилия - Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|24.01.2021
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|2 : 1
|03.10.2020
|Бразилия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Палмейрас
|10
|25
|2
|Флуминенсе
|10
|20
|3
|Сан-Паулу
|11
|20
|4
|Баия
|10
|20
|5
|Фламенго
|9
|17
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|16
|7
|Коритиба
|10
|15
|8
|Атлетико Минейро
|11
|14
|9
|Ред Булл Брагантино
|10
|14
|10
|Витория
|10
|14
|11
|Гремио
|11
|13
|12
|Васко да Гама
|11
|13
|13
|Интернасьонал
|11
|13
|14
|Сантос
|11
|13
|15
|Ботафого
|9
|12
|16
|Коринтианс
|10
|10
| 17
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Ремо
|11
|8
| 19
Зона вылета
|Крузейро
|10
|7
| 20
Зона вылета
|Мирасол
|10
|6