Эльверсберг - Шальке-04 12 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Шальке-04, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Мирон Муслич
|08.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|20.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 4
|19.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|10.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шальке-04
|28
|55
| 2
Повышение
|Падерборн 07
|28
|54
| 3
Плей-офф за повышение
|Эльверсберг
|28
|52
|4
|Дармштадт 98
|28
|50
|5
|Ганновер-96
|28
|50
|6
|Герта
|29
|47
|7
|Кайзерслаутерн
|29
|46
|8
|Карлсруэ
|29
|40
|9
|Нюрнберг
|29
|37
|10
|Бохум
|28
|33
|11
|Динамо Др
|29
|32
|12
|Хольштайн
|29
|32
|13
|Арминия
|29
|31
|14
|Фортуна
|29
|31
|15
|Магдебург
|28
|30
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|28
|30
| 17
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|29
|30
| 18
Зона вылета
|Пройссен Мюнстер
|29
|28