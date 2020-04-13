Акрон - Динамо М 13 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Динамо М, которое состоится 13 Апреля 2026 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 24-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия).
|Заурбек Эдуардович Тедеев
|Ролан Александрович Гусев
|08.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|18.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|03.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|04.04.2023
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|0 : 0 1 : 4
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|24
|53
|2
|Зенит
|24
|52
|3
|Локомотив М
|24
|45
|4
|Балтика
|24
|44
|5
|ЦСКА
|24
|42
|6
|Спартак М
|24
|42
|7
|Рубин
|24
|34
|8
|Ахмат
|24
|31
|9
|Динамо М
|23
|31
|10
|Ростов
|24
|26
|11
|Динамо Мх
|24
|23
|12
|Акрон
|23
|22
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|24
|22
| 14
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|24
|21
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|24
|20
| 16
Зона вылета
|Сочи
|24
|12