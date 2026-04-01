Манчестер Юнайтед - Лидс 13 Апреля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Лидс Юнайтед, которое состоится 13 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Сенне Ламменс
|15
|зщ
|Лени Йоро
|23
|зщ
|Люк Шоу
|26
|зщ
|Эйден Хевен
|2
|зщ
|Диогу Дало
|18
|пз
|Каземиро
|37
|пз
|Кобби Майну
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|нп
|Матеус Кунья
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|26
|вр
|Карл Дарлоу
|5
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|2
|зщ
|Джейден Богл
|24
|зщ
|Джеймс Джастин
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|15
|зщ
|Яка Бийол
|4
|пз
|Итан Ампаду
|44
|пз
|Илия Груев
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
|22
|пз
|Ао Танака
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|Майкл Кэррик
|Даниэль Фарке
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|19.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|12.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|08.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|20.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 4
|14.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|5 : 1
|25.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 0
|20.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|6 : 2
|17.07.2019
|Товарищеские матчи (клубы) - 2019
|Июль 2019
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|70
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|31
|64
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|31
|55
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|32
|55
| 5
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|32
|52
| 6
Лига Европы
|Челси
|32
|48
| 7
Лига конференций
|Брентфорд
|32
|47
|8
|Эвертон
|32
|47
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|46
|10
|Сандерленд
|32
|46
|11
|Борнмут
|32
|45
|12
|Фулхэм
|32
|44
|13
|Кристал Пэлас
|31
|42
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|42
|15
|Лидс Юнайтед
|31
|33
|16
|Ноттингем Форест
|32
|33
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|32
| 18
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|30
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|32
|20
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|32
|17