03:50 ()
Свернуть список

Манчестер Юнайтед - Лидс 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
13 Апреля 2026 года в 22:00 (+03:00). , 32-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Манчестер Юнайтед
Лидс Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Лидс Юнайтед, которое состоится 13 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Манчестер Юнайтед
Лидс Юнайтед
31 Бельгия вр Сенне Ламменс
15 Франция зщ Лени Йоро
23 Англия зщ Люк Шоу
26 Англия зщ Эйден Хевен
2 Португалия зщ Диогу Дало
18 Бразилия пз Каземиро
37 Англия пз Кобби Майну
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
10 Бразилия нп Матеус Кунья
19 Камерун нп Брайан Мбемо
30 Словения нп Беньямин Шешко
26 Уэльс вр Карл Дарлоу
5 Нидерланды зщ Паскаль Стрёйк
2 Англия зщ Джейден Богл
24 Англия зщ Джеймс Джастин
3 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
15 Словения зщ Яка Бийол
4 Уэльс пз Итан Ампаду
44 Болгария пз Илия Груев
11 США пз Бренден Ааронсон
22 Япония пз Ао Танака
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
Англия Майкл Кэррик
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
04.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Манчестер Юнайтед
19.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Манчестер Юнайтед0 : 0Лидс Юнайтед
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед2 : 0Лидс Юнайтед
12.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Лидс Юнайтед0 : 2Манчестер Юнайтед
08.02.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2Лидс Юнайтед
20.02.2022 Англия - Премьер-лига 26-й тур Лидс Юнайтед2 : 4Манчестер Юнайтед
14.08.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Манчестер Юнайтед5 : 1Лидс Юнайтед
25.04.2021 Англия - Премьер-лига 33-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Манчестер Юнайтед
20.12.2020 Англия - Премьер-лига 14-й тур Манчестер Юнайтед6 : 2Лидс Юнайтед
17.07.2019 Товарищеские матчи (клубы) - 2019 Июль 2019 Манчестер Юнайтед4 : 0Лидс Юнайтед
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3270
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3164
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед3155
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3255
5
Лига чемпионов
Ливерпуль3252
6
Лига Европы
Челси3248
7
Лига конференций
Брентфорд3247
8 Эвертон3247
9 Брайтон энд Хоув Альбион3246
10 Сандерленд3246
11 Борнмут3245
12 Фулхэм3244
13 Кристал Пэлас3142
14 Ньюкасл Юнайтед3242
15 Лидс Юнайтед3133
16 Ноттингем Форест3233
17 Вест Хэм Юнайтед3232
18
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур3230
19
Зона вылета
Бёрнли3220
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3217

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close