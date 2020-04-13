03:50 ()
Свернуть список

Леванте - Хетафе 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
13 Апреля 2026 года в 22:00 (+03:00). , 31-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Леванте
Хетафе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Хетафе, которое состоится 13 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леванте
Хетафе
13 Австралия вр Мэтью Райан
23 Испания зщ Мануэль Санчес
22 Германия зщ Джереми Тольян
17 Испания зщ Виктор Гарсия
4 Испания зщ Адриан Де Ла Фуэнте
3 Уругвай зщ Алан Маттурро
19 Испания пз Карлос Эспи
8 Испания пз Хон Андер Оласагасти
20 Испания пз Ориоль Эренас
10 Испания пз Пабло Мартинес
26 Испания нп Карим Тунде
13 Испания вр Давид Сория
2 Того зщ Джене
22 Португалия зщ Домингуш Дуарте
24 Аргентина зщ Саид Ромеро
21 Испания зщ Хуан Иглесиас
17 Испания зщ Кико Фемения
3 Марокко зщ Абделькадир Абкар
5 Испания пз Луис Милья
23 Испания нп Адриан Лисо
10 Уругвай нп Мартин Сатриано
19 Аргентина нп Луис Васкес
Главные тренеры
Португалия Луиш Мануэл Феррейра Каштру
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
27.09.2025 Испания — Примера 7-й тур Хетафе1 : 1Леванте
03.01.2023 Кубок Испании 1/16 финала Леванте3 : 2Хетафе
04.02.2022 Испания - Примера 23-й тур Хетафе3 : 0Леванте
16.10.2021 Испания - Примера 9-й тур Леванте0 : 0Хетафе
16.05.2021 Испания - Примера 37-й тур Хетафе2 : 1Леванте
05.12.2020 Испания - Примера 12-й тур Леванте3 : 0Хетафе
19.07.2020 Испания - Примера 38-й тур Леванте1 : 0Хетафе
01.12.2019 Испания - Примера 15-й тур Хетафе4 : 0Леванте
02.02.2019 Испания - Примера 22-й тур Леванте0 : 0Хетафе
06.10.2018 Испания - Примера 8-й тур Хетафе0 : 1Леванте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3179
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3170
3
Лига чемпионов
Вильярреал3058
4
Лига чемпионов
Атлетико М3157
5
Лига Европы
Бетис3146
6
Лига конференций
Сельта3144
7 Реал Сосьедад3142
8 Хетафе3041
9 Осасуна3139
10 Жирона3138
11 Эспаньол3138
12 Атлетик Б3038
13 Райо Вальекано3135
14 Валенсия3135
15 Мальорка3134
16 Севилья3134
17 Алавес3133
18
Зона вылета
Эльче3132
19
Зона вылета
Овьедо3127
20
Зона вылета
Леванте3026

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close