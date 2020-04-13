Леванте - Хетафе 13 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Хетафе, которое состоится 13 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Мэтью Райан
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|17
|зщ
|Виктор Гарсия
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|3
|зщ
|Алан Маттурро
|19
|пз
|Карлос Эспи
|8
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|20
|пз
|Ориоль Эренас
|10
|пз
|Пабло Мартинес
|26
|нп
|Карим Тунде
|13
|вр
|Давид Сория
|2
|зщ
|Джене
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|24
|зщ
|Саид Ромеро
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|17
|зщ
|Кико Фемения
|3
|зщ
|Абделькадир Абкар
|5
|пз
|Луис Милья
|23
|нп
|Адриан Лисо
|10
|нп
|Мартин Сатриано
|19
|нп
|Луис Васкес
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
|Хосе Бордалас
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 1
|03.01.2023
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 2
|04.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|3 : 0
|16.10.2021
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 0
|16.05.2021
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|05.12.2020
|Испания - Примера
|12-й тур
|3 : 0
|19.07.2020
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 0
|01.12.2019
|Испания - Примера
|15-й тур
|4 : 0
|02.02.2019
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 0
|06.10.2018
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|31
|79
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|70
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|30
|58
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|57
| 5
Лига Европы
|Бетис
|31
|46
| 6
Лига конференций
|Сельта
|31
|44
|7
|Реал Сосьедад
|31
|42
|8
|Хетафе
|30
|41
|9
|Осасуна
|31
|39
|10
|Жирона
|31
|38
|11
|Эспаньол
|31
|38
|12
|Атлетик Б
|30
|38
|13
|Райо Вальекано
|31
|35
|14
|Валенсия
|31
|35
|15
|Мальорка
|31
|34
|16
|Севилья
|31
|34
|17
|Алавес
|31
|33
| 18
Зона вылета
|Эльче
|31
|32
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|31
|27
| 20
Зона вылета
|Леванте
|30
|26