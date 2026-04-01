Фиорентина - Лацио 13 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Лацио, которое состоится 13 Апреля 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|43
|вр
|Давид де Хеа
|6
|зщ
|Лука Раньери
|21
|зщ
|Робин Госенс
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|2
|зщ
|Додо
|4
|пз
|Марко Брешианини
|27
|пз
|Шер Ндур
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|19
|нп
|Манор Соломон
|40
|вр
|Эдоардо Мотта
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|25
|зщ
|Оливер Нильсен
|17
|зщ
|Нуну Тавареш
|32
|пз
|Данило Катальди
|24
|пз
|Кеннет Тейлор
|26
|пз
|Тома Башич
|29
|пз
|Мануэль Лаццари
|18
|нп
|Густав Исаксен
|14
|нп
|Тейянни Нослин
|19
|нп
|Булайе Диа
|Паоло Ваноли
|Маурицио Сарри
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 2
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|26.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|30.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|29.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|1 : 1
|10.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|0 : 4
|05.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 3
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|08.05.2021
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|31
|72
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|32
|66
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|32
|63
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|60
| 5
Лига Европы
|Комо
|31
|58
| 6
Лига конференций
|Рома
|32
|57
|7
|Аталанта
|32
|53
|8
|Болонья
|32
|48
|9
|Лацио
|31
|44
|10
|Удинезе
|32
|43
|11
|Сассуоло
|32
|42
|12
|Торино
|32
|39
|13
|Дженоа
|32
|36
|14
|Парма
|32
|36
|15
|Кальяри
|32
|33
|16
|Фиорентина
|31
|32
|17
|Кремонезе
|32
|27
| 18
Зона вылета
|Лечче
|32
|27
| 19
Зона вылета
|Верона
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Пиза
|32
|18