Фиорентина - Лацио 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
13 Апреля 2026 года в 21:45 (+03:00). , 32-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Фиорентина
Лацио

Составы команд
43 Испания вр Давид де Хеа
6 Италия зщ Лука Раньери
21 Германия зщ Робин Госенс
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
65 Италия зщ Фабьяно Паризи
2 Бразилия зщ Додо
4 Италия пз Марко Брешианини
27 Италия пз Шер Ндур
8 Италия пз Роландо Мандрагора
91 Италия нп Роберто Пикколи
19 Израиль нп Манор Соломон
40 Италия вр Эдоардо Мотта
13 Италия зщ Алессио Романьоли
25 Дания зщ Оливер Нильсен
17 Португалия зщ Нуну Тавареш
32 Италия пз Данило Катальди
24 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
26 Хорватия пз Тома Башич
29 Италия пз Мануэль Лаццари
18 Дания нп Густав Исаксен
14 Нидерланды нп Тейянни Нослин
19 Сенегал нп Булайе Диа
Главные тренеры
Италия Паоло Ваноли
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
07.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур Лацио2 : 2Фиорентина
26.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Лацио1 : 2Фиорентина
22.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Фиорентина2 : 1Лацио
26.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Фиорентина2 : 1Лацио
30.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Лацио1 : 0Фиорентина
29.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 20-й тур Лацио1 : 1Фиорентина
10.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 9-й тур Фиорентина0 : 4Лацио
05.02.2022 Италия - Серия А 24-й тур Фиорентина0 : 3Лацио
27.10.2021 Италия - Серия А 10-й тур Лацио1 : 0Фиорентина
08.05.2021 Италия - Серия А 35-й тур Фиорентина2 : 0Лацио
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3172
2
Лига чемпионов
Наполи3266
3
Лига чемпионов
Милан3263
4
Лига чемпионов
Ювентус3260
5
Лига Европы
Комо3158
6
Лига конференций
Рома3257
7 Аталанта3253
8 Болонья3248
9 Лацио3144
10 Удинезе3243
11 Сассуоло3242
12 Торино3239
13 Дженоа3236
14 Парма3236
15 Кальяри3233
16 Фиорентина3132
17 Кремонезе3227
18
Зона вылета
Лечче3227
19
Зона вылета
Верона3218
20
Зона вылета
Пиза3218

