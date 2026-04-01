Тондела - Жил Висенте 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500
13 Апреля 2026 года в 22:15 (+03:00). , 29-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тондела - Жил Висенте, которое состоится 13 Апреля 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тондела
Тондела
Жил Висенте
Барселуш
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
20 Колумбия зщ Brayan Medina
4 Швейцария зщ Криштиан Маркеш
60 Нигерия зщ Emmanuel Maviram
2 Бразилия пз Бебету
32 Эквадор пз Juan Rodriguez
10 Ирландия пз Джо Ходж
16 Португалия пз Рони Лопеш
26 Нидерланды нп Арьен ван дер Хейде
7 Бразилия нп Pedro Henryque
29 США нп Теозон-Жордан Сибачо
99 Португалия вр Даниэл Лейте
20 Бразилия зщ Hevertton Santos
48 Испания зщ Антонио Эспигарес
39 Ангола зщ Жонатан Буату
3 Кот-д'Ивуар зщ Гислейн Конан
10 Португалия пз Луиш Эстевеш
5 Аргентина пз Факундо Касерес
27 Уругвай пз Agustin Moreira
77 Бразилия нп Мурило
95 Испания нп Санти Гарсия
89 Португалия нп Гуштаву Варела
Главные тренеры
Португалия Иву Виейра
Португалия Гонсалу Фейо
История личных встреч
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Жил Висенте0 : 1Тондела
08.05.2022 Португалия - Примейра 33-й тур Жил Висенте3 : 0Тондела
28.12.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Тондела0 : 3Жил Висенте
24.07.2021 Португалия - Кубок лиги 1-й раунд Тондела0 : 1Жил Висенте
28.02.2021 Португалия - Примейра 21-й тур Тондела1 : 0Жил Висенте
17.10.2020 Португалия - Примейра 4-й тур Жил Висенте1 : 1Тондела
14.07.2020 Португалия - Примейра 32-й тур Жил Висенте3 : 2Тондела
05.01.2020 Португалия - Примейра 15-й тур Тондела1 : 1Жил Висенте
18.10.2015 Кубок Португалии 3-й раунд Жил Висенте2 : 1Тондела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2873
2
Лига чемпионов
Спортинг2871
3
Лига Европы
Бенфика2969
4
Лига конференций
Брага2749
5 Фамаликан2947
6 Жил Висенте2845
7 Эшторил2837
8 Морейренсе2936
9 Витория Гимарайнш2936
10 Алверка2935
11 Риу Аве2933
12 Арока2832
13 Эштрела2928
14 Санта-Клара2928
15 Насьонал2925
16
Стыковая зона
Каза Пия2825
17
Зона вылета
Тондела2720
18
Зона вылета
АВС2912

