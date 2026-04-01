Атлетико - Барселона 14 Апреля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико - Барселона, которое состоится 14 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Хуан Муссо
|16
|зщ
|Науэль Молина
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|3
|зщ
|Маттео Руджери
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
|20
|пз
|Джулиано Симеоне
|4
|пз
|Родриго Мендоса
|22
|пз
|Адемола Лукман
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|18
|зщ
|Херард Мартин
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|8
|пз
|Педри
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|14
|пз
|Маркус Рашфорд
|16
|пз
|Фермин Лопес
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|Диего Симеоне
|Ханс-Дитер Флик
|08.04.2026
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 2
|04.04.2026
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 2
|03.03.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|3 : 0
|12.02.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|4 : 0
|02.12.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|3 : 1
|02.04.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 4
|25.02.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|4 : 4
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 3
|Команда
|1
|2
| Галатасарай
Ювентус
|5 : 2
|3 : 2 ДВ
| Монако
ПСЖ
|2 : 3
|2 : 2
| Бенфика
Реал Мадрид
|0 : 1
|2 : 1
| Боруссия Д
Аталанта
|2 : 0
|4 : 1
|Команда
|1
|2
| Карабах
Ньюкасл Юнайтед
|1 : 6
|3 : 2
| Олимпиакос
Байер
|0 : 2
|0 : 0
| Брюгге
Атлетико М
|3 : 3
|4 : 1
| Будё-Глимт
Интер М
|3 : 1
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Галатасарай
Ливерпуль
|1 : 0
|4 : 0
| Аталанта
Бавария
|1 : 6
|4 : 1
| Атлетико М
Тоттенхэм Хотспур
|5 : 2
|3 : 2
| Ньюкасл Юнайтед
Барселона
|1 : 1
|7 : 2
|Команда
|1
|2
| Байер
Арсенал
|1 : 1
|2 : 0
| ПСЖ
Челси
|5 : 2
|0 : 3
| Реал Мадрид
Манчестер Сити
|3 : 0
|1 : 2
| Будё-Глимт
Спортинг
|3 : 0
|5 : 0 ДВ
|Команда
|1
|2
| Спортинг
Арсенал
|0 : 1
|15.04
| Реал Мадрид
Бавария
|1 : 2
|15.04
|Команда
|1
|2
| ПСЖ
Ливерпуль
|2 : 0
|14.04
| Барселона
Атлетико М
|0 : 2
|14.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|28.04
|29.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|28.04
|29.04
| Winner SF 1
Winner SF 2
|30.05