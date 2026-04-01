Атлетико - Барселона 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
14 Апреля 2026 года в 22:00 (+03:00). , 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико - Барселона, которое состоится 14 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

1 Аргентина вр Хуан Муссо
16 Аргентина зщ Науэль Молина
24 Испания зщ Робен Ле Норман
15 Франция зщ Клеман Лангле
3 Италия зщ Маттео Руджери
14 Испания зщ Маркос Льоренте
20 Аргентина пз Джулиано Симеоне
4 Испания пз Родриго Мендоса
22 Нигерия пз Адемола Лукман
7 Франция нп Антуан Гризманн
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
13 Испания вр Жоан Гарсия
2 Португалия зщ Жоау Канселу
4 Уругвай зщ Рональд Араухо
18 Испания зщ Херард Мартин
23 Франция зщ Жюль Кунде
24 Испания зщ Эрик Гарсия
8 Испания пз Педри
10 Испания пз Ламин Ямаль
14 Англия пз Маркус Рашфорд
16 Испания пз Фермин Лопес
9 Польша нп Роберт Левандовски
Аргентина Диего Симеоне
Германия Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
08.04.2026 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Барселона0 : 2Атлетико М
04.04.2026 Испания — Примера 30-й тур Атлетико М1 : 2Барселона
03.03.2026 Кубок Испании 1/2 финала Барселона3 : 0Атлетико М
12.02.2026 Кубок Испании 1/2 финала Атлетико М4 : 0Барселона
02.12.2025 Испания — Примера 19-й тур Барселона3 : 1Атлетико М
02.04.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч Атлетико М0 : 1Барселона
16.03.2025 Испания — Примера 28-й тур Атлетико М2 : 4Барселона
25.02.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч Барселона4 : 4Атлетико М
21.12.2024 Испания — Примера 18-й тур Барселона1 : 2Атлетико М
17.03.2024 Испания - Примера 29-й тур Атлетико М0 : 3Барселона
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Атлетико» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «Атлетико» — 2:0.
Команда12
Галатасарай
Ювентус
5 : 2 3 : 2 ДВ
Монако
ПСЖ
2 : 3 2 : 2
Бенфика
Реал Мадрид
0 : 1 2 : 1
Боруссия Д
Аталанта
2 : 0 4 : 1
Команда12
Карабах
Ньюкасл Юнайтед
1 : 6 3 : 2
Олимпиакос
Байер
0 : 2 0 : 0
Брюгге
Атлетико М
3 : 3 4 : 1
Будё-Глимт
Интер М
3 : 1 1 : 2
1/8 финала
Команда12
Галатасарай
Ливерпуль
1 : 0 4 : 0
Аталанта
Бавария
1 : 6 4 : 1
Атлетико М
Тоттенхэм Хотспур
5 : 2 3 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Барселона
1 : 1 7 : 2
Команда12
Байер
Арсенал
1 : 1 2 : 0
ПСЖ
Челси
5 : 2 0 : 3
Реал Мадрид
Манчестер Сити
3 : 0 1 : 2
Будё-Глимт
Спортинг
3 : 0 5 : 0 ДВ
1/4 финала
Команда12
Спортинг
Арсенал
0 : 1 15.04
Реал Мадрид
Бавария
1 : 2 15.04
Команда12
ПСЖ
Ливерпуль
2 : 0 14.04
Барселона
Атлетико М
0 : 2 14.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
28.0429.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
28.0429.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
30.05

