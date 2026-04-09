АЕК Афины - Райо Вальекано 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: ОПАП Арена (Афины, Греция), вместимость: 33000
16 Апреля 2026 года в 22:00 (+03:00). , 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
АЕК Афины
Райо Вальекано

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЕК Афины - Райо Вальекано, которое состоится 16 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: ОПАП Арена (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЕК Афины
Афины, Греция
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
1 Албания вр Томас Стракоша
12 Греция зщ Лазарос Рота
2 Камерун зщ Ароль Мукуди
44 Португалия зщ Филипе Релвас
3 Албания зщ Ставрос Пилиос
13 Мексика пз Орбелин Пинеда
18 Румыния пз Рэзван Марин
11 Мавритания пз Абубакари Койта
37 Аргентина пз Роберто Перейра
8 Сербия пз Мият Гачинович
25 Венгрия нп Барнабаш Варга
13 Аргентина вр Аугусто Баталья
2 Румыния зщ Андрей Рациу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
5 Италия зщ Луис Фелипе
3 Испания зщ Пеп Чаварриа
17 Испания пз Унай Лопес
6 Сенегал пз Пате Сисс
12 Марокко пз Ильяс Ахомаш
19 Испания пз Хорхе де Фрутос
7 Испания нп Иси Паласон
18 Испания нп Альваро Гарсия
Главные тренеры
Сербия Марко Николич
Испания Иньиго Перес
История личных встреч
09.04.2026 Лига конференций 1/4 финала. 1-й матч Райо Вальекано3 : 0АЕК Афины
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ноа
АЗ Алкмар
1 : 0 4 : 0
Сигма Оломоуц
Лозанна
1 : 1 1 : 2
Зриньски
Кристал Пэлас
1 : 1 2 : 0
КуПС
Лех П
0 : 2 1 : 0
Команда12
Ягеллония
Фиорентина
0 : 3 2 : 4 ДВ
Шкендия
Самсунспор
0 : 1 4 : 0
Дрита
Целе
2 : 3 3 : 2
Омония
Риека
0 : 1 3 : 1
1/8 финала
Команда12
Риека
Страсбург
1 : 2 1 : 1
АЗ Алкмар
Спарта П
2 : 1 0 : 4
Самсунспор
Райо Вальекано
1 : 3 0 : 1
Лех П
Шахтёр
1 : 3 1 : 2
Команда12
Целе
АЕК Афины
0 : 4 0 : 2
Фиорентина
Ракув
2 : 1 1 : 2
Сигма Оломоуц
Майнц
0 : 0 2 : 0
Кристал Пэлас
АЕК Ларнака
0 : 0 1 : 2 ДВ
1/4 финала
Команда12
Райо Вальекано
АЕК Афины
3 : 0 16.04
Майнц
Страсбург
2 : 0 16.04
Команда12
Кристал Пэлас
Фиорентина
3 : 0 16.04
Шахтёр
АЗ Алкмар
3 : 0 16.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
27.05

