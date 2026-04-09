АЕК Афины - Райо Вальекано 16 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЕК Афины - Райо Вальекано, которое состоится 16 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: ОПАП Арена (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Томас Стракоша
|12
|зщ
|Лазарос Рота
|2
|зщ
|Ароль Мукуди
|44
|зщ
|Филипе Релвас
|3
|зщ
|Ставрос Пилиос
|13
|пз
|Орбелин Пинеда
|18
|пз
|Рэзван Марин
|11
|пз
|Абубакари Койта
|37
|пз
|Роберто Перейра
|8
|пз
|Мият Гачинович
|25
|нп
|Барнабаш Варга
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|5
|зщ
|Луис Фелипе
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|17
|пз
|Унай Лопес
|6
|пз
|Пате Сисс
|12
|пз
|Ильяс Ахомаш
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|Марко Николич
|Иньиго Перес
|09.04.2026
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 0
|Команда
|1
|2
| Ноа
АЗ Алкмар
|1 : 0
|4 : 0
| Сигма Оломоуц
Лозанна
|1 : 1
|1 : 2
| Зриньски
Кристал Пэлас
|1 : 1
|2 : 0
| КуПС
Лех П
|0 : 2
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Фиорентина
|0 : 3
|2 : 4 ДВ
| Шкендия
Самсунспор
|0 : 1
|4 : 0
| Дрита
Целе
|2 : 3
|3 : 2
| Омония
Риека
|0 : 1
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Риека
Страсбург
|1 : 2
|1 : 1
| АЗ Алкмар
Спарта П
|2 : 1
|0 : 4
| Самсунспор
Райо Вальекано
|1 : 3
|0 : 1
| Лех П
Шахтёр
|1 : 3
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Целе
АЕК Афины
|0 : 4
|0 : 2
| Фиорентина
Ракув
|2 : 1
|1 : 2
| Сигма Оломоуц
Майнц
|0 : 0
|2 : 0
| Кристал Пэлас
АЕК Ларнака
|0 : 0
|1 : 2 ДВ
|Команда
|1
|2
| Райо Вальекано
АЕК Афины
|3 : 0
|16.04
| Майнц
Страсбург
|2 : 0
|16.04
|Команда
|1
|2
| Кристал Пэлас
Фиорентина
|3 : 0
|16.04
| Шахтёр
АЗ Алкмар
|3 : 0
|16.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|30.04
|30.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|30.04
|30.04
| Winner SF 1
Winner SF 2
|27.05