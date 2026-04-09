02:55 ()
Свернуть список

Фиорентина - Кристал Пэлас 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
16 Апреля 2026 года в 22:00 (+03:00). , 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Фиорентина
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Кристал Пэлас, которое состоится 16 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Фиорентино, Италия
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
43ИспанияврДавид де Хеа
15ИталиязщПьетро Комуццо
5ХорватиязщМарин Понграчич
6ИталиязщЛука Раньери
21ГерманиязщРобин Госенс
80ИталияпзДжованни Фаббьян
44ИталияпзНиколо Фаджоли
27ИталияпзШер Ндур
17АнглияпзДжек Харрисон
91ИталиянпРоберто Пикколи
10ИсландиянпАльберт Гудмундссон
1АнглияврДин Хендерсон
26СШАзщКрис Ричардс
5ФранциязщМаксанс Лакруа
23ФранцияпзДжейди Канво
2КолумбияпзДаниэль Муньос
20АнглияпзАдам Уортон
18ЯпонияпзДаити Камада
3АнглияпзТайрик Митчелл
7СенегалпзИсмаила Сарр
14ФранциянпЖан-Филипп Матета
10ИспаниянпЙереми Пино
Главные тренеры
ИталияПаоло Ваноли
АвстрияОливер Гласнер
История личных встреч
09.04.2026Лига конференций1/4 финала. 1-й матчКристал Пэлас3 : 0Фиорентина
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ноа
АЗ Алкмар
1 : 0 4 : 0
Сигма Оломоуц
Лозанна
1 : 1 1 : 2
Зриньски
Кристал Пэлас
1 : 1 2 : 0
КуПС
Лех П
0 : 2 1 : 0
Команда12
Ягеллония
Фиорентина
0 : 3 2 : 4 ДВ
Шкендия
Самсунспор
0 : 1 4 : 0
Дрита
Целе
2 : 3 3 : 2
Омония
Риека
0 : 1 3 : 1
1/8 финала
Команда12
Риека
Страсбург
1 : 2 1 : 1
АЗ Алкмар
Спарта П
2 : 1 0 : 4
Самсунспор
Райо Вальекано
1 : 3 0 : 1
Лех П
Шахтёр
1 : 3 1 : 2
Команда12
Целе
АЕК Афины
0 : 4 0 : 2
Фиорентина
Ракув
2 : 1 1 : 2
Сигма Оломоуц
Майнц
0 : 0 2 : 0
Кристал Пэлас
АЕК Ларнака
0 : 0 1 : 2 ДВ
1/4 финала
Команда12
Райо Вальекано
АЕК Афины
3 : 0 16.04
Майнц
Страсбург
2 : 0 16.04
Команда12
Кристал Пэлас
Фиорентина
3 : 0 16.04
Шахтёр
АЗ Алкмар
3 : 0 16.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
27.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
 Все новости

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close