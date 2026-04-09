Страсбург - Майнц 16 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Майнц, которое состоится 16 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|39
|вр
|Майк Пендерс
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|6
|зщ
|Исмаэль Дукуре
|2
|зщ
|Эндрю Омобамиделе
|3
|зщ
|Бен Чилуэлл
|29
|пз
|Самир Эль-Мурабет
|8
|пз
|Макси Ойеделе
|32
|пз
|Валентин Барко
|80
|нп
|Жессим Яссин
|19
|нп
|Хулио Энсисо
|20
|нп
|Мартиаль Годо
|33
|вр
|Даниэль Бац
|21
|зщ
|Данни да Коста
|4
|зщ
|Стефан Пош
|31
|зщ
|Доминик Кор
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|6
|пз
|Каисю Сано
|24
|пз
|Сота Кавасаки
|2
|пз
|Филипп Мвене
|8
|нп
|Пауль Небель
|44
|нп
|Нельсон Вайпер
|20
|нп
|Филлип Тиц
|Лиам Росеньор
|Гари О'Нил
|Бо Хенриксен
|Урс Фишер
|09.04.2026
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Ноа
АЗ Алкмар
|1 : 0
|4 : 0
| Сигма Оломоуц
Лозанна
|1 : 1
|1 : 2
| Зриньски
Кристал Пэлас
|1 : 1
|2 : 0
| КуПС
Лех П
|0 : 2
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Фиорентина
|0 : 3
|2 : 4 ДВ
| Шкендия
Самсунспор
|0 : 1
|4 : 0
| Дрита
Целе
|2 : 3
|3 : 2
| Омония
Риека
|0 : 1
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Риека
Страсбург
|1 : 2
|1 : 1
| АЗ Алкмар
Спарта П
|2 : 1
|0 : 4
| Самсунспор
Райо Вальекано
|1 : 3
|0 : 1
| Лех П
Шахтёр
|1 : 3
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Целе
АЕК Афины
|0 : 4
|0 : 2
| Фиорентина
Ракув
|2 : 1
|1 : 2
| Сигма Оломоуц
Майнц
|0 : 0
|2 : 0
| Кристал Пэлас
АЕК Ларнака
|0 : 0
|1 : 2 ДВ
|Команда
|1
|2
| Райо Вальекано
АЕК Афины
|3 : 0
|16.04
| Майнц
Страсбург
|2 : 0
|16.04
|Команда
|1
|2
| Кристал Пэлас
Фиорентина
|3 : 0
|16.04
| Шахтёр
АЗ Алкмар
|3 : 0
|16.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|30.04
|30.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|30.04
|30.04
| Winner SF 1
Winner SF 2
|27.05