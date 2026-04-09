Страсбург - Майнц 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
16 Апреля 2026 года в 22:00 (+03:00). , 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Майнц, которое состоится 16 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Страсбург
Страсбург, Франция
Майнц
Майнц, Германия
39БельгияврМайк Пендерс
22Кот-д'ИвуарзщГела Дуэ
6ФранциязщИсмаэль Дукуре
2ИрландиязщЭндрю Омобамиделе
3АнглиязщБен Чилуэлл
29ФранцияпзСамир Эль-Мурабет
8ПольшапзМакси Ойеделе
32АргентинапзВалентин Барко
80МарокконпЖессим Яссин
19ПарагвайнпХулио Энсисо
20Кот-д'ИвуарнпМартиаль Годо
33ГерманияврДаниэль Бац
21ГерманиязщДанни да Коста
4АвстриязщСтефан Пош
31ГерманиязщДоминик Кор
30ШвейцариязщСильван Видмер
6ЯпонияпзКаисю Сано
24ЯпонияпзСота Кавасаки
2АвстрияпзФилипп Мвене
8ГерманиянпПауль Небель
44ГерманиянпНельсон Вайпер
20ГерманиянпФиллип Тиц
Главные тренеры
АнглияЛиам Росеньор
АнглияГари О'Нил
ДанияБо Хенриксен
ШвейцарияУрс Фишер
История личных встреч
09.04.2026Лига конференций1/4 финала. 1-й матчМайнц2 : 0Страсбург
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ноа
АЗ Алкмар
1 : 0 4 : 0
Сигма Оломоуц
Лозанна
1 : 1 1 : 2
Зриньски
Кристал Пэлас
1 : 1 2 : 0
КуПС
Лех П
0 : 2 1 : 0
Команда12
Ягеллония
Фиорентина
0 : 3 2 : 4 ДВ
Шкендия
Самсунспор
0 : 1 4 : 0
Дрита
Целе
2 : 3 3 : 2
Омония
Риека
0 : 1 3 : 1
1/8 финала
Команда12
Риека
Страсбург
1 : 2 1 : 1
АЗ Алкмар
Спарта П
2 : 1 0 : 4
Самсунспор
Райо Вальекано
1 : 3 0 : 1
Лех П
Шахтёр
1 : 3 1 : 2
Команда12
Целе
АЕК Афины
0 : 4 0 : 2
Фиорентина
Ракув
2 : 1 1 : 2
Сигма Оломоуц
Майнц
0 : 0 2 : 0
Кристал Пэлас
АЕК Ларнака
0 : 0 1 : 2 ДВ
1/4 финала
Команда12
Райо Вальекано
АЕК Афины
3 : 0 16.04
Майнц
Страсбург
2 : 0 16.04
Команда12
Кристал Пэлас
Фиорентина
3 : 0 16.04
Шахтёр
АЗ Алкмар
3 : 0 16.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
27.05

