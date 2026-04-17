Ростов - Сочи 17 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Сочи, которое состоится 17 Апреля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 25-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Джонатан Альба
|Игорь Витальевич Осинькин
|08.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|0 : 1
|25.04.2025
|Россия — МФЛ
|7-й тур
|1 : 0
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 2
|06.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
|19.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 0
|14.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|06.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|2-й тур
|3 : 0
|20.08.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|24
|53
|2
|Зенит
|24
|52
|3
|Локомотив М
|24
|45
|4
|Балтика
|24
|44
|5
|ЦСКА
|24
|42
|6
|Спартак М
|24
|42
|7
|Динамо М
|24
|34
|8
|Рубин
|24
|34
|9
|Ахмат
|24
|31
|10
|Ростов
|24
|26
|11
|Динамо Мх
|24
|23
|12
|Акрон
|24
|22
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|24
|22
| 14
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|24
|21
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|24
|20
| 16
Зона вылета
|Сочи
|24
|12