Сассуоло - Комо 17 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Комо, которое состоится 17 Апреля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|21
|зщ
|Джей Идзес
|80
|зщ
|Тарик Мухаремович
|23
|зщ
|Улиссес Гарсия
|90
|пз
|Исмаэль Коне
|18
|пз
|Неманья Матич
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|7
|пз
|Кристиан Вольпато
|99
|нп
|Андреа Пинамонти
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|1
|вр
|Жан Бутез
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|3
|зщ
|Алекс Валле
|28
|зщ
|Иван Смолчич
|14
|зщ
|Хакобо Рамон
|23
|пз
|Максимо Перроне
|10
|пз
|Николас Пас
|20
|пз
|Мартин Батурина
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|38
|нп
|Ассане Диао
|11
|нп
|Анастасиос Дувикас
|Фабио Гроссо
|Сеск Фабрегас
|28.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|24.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|75
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|32
|66
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|32
|63
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|60
| 5
Лига Европы
|Комо
|32
|58
| 6
Лига конференций
|Рома
|32
|57
|7
|Аталанта
|32
|53
|8
|Болонья
|32
|48
|9
|Лацио
|32
|44
|10
|Удинезе
|32
|43
|11
|Сассуоло
|32
|42
|12
|Торино
|32
|39
|13
|Дженоа
|32
|36
|14
|Парма
|32
|36
|15
|Фиорентина
|32
|35
|16
|Кальяри
|32
|33
|17
|Кремонезе
|32
|27
| 18
Зона вылета
|Лечче
|32
|27
| 19
Зона вылета
|Верона
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Пиза
|32
|18