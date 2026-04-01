Санкт-Паули - Кёльн 17 Апреля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Кёльн, которое состоится 17 Апреля 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|22
|вр
|Никола Василь
|15
|зщ
|Томоя Андо
|5
|зщ
|Хауке Валь
|3
|зщ
|Карол Метс
|21
|зщ
|Ларс Рицка
|11
|пз
|Аркадиуш Пырка
|20
|пз
|Матиас Расмуссен
|10
|пз
|Данел Синани
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|28
|нп
|Матиас Перейра Лаж
|27
|нп
|Андреа Унтонджи
|1
|вр
|Марвин Швебе
|22
|зщ
|Джахмай Симпсон-Пьюзи
|39
|зщ
|Дженк Озкачар
|6
|зщ
|Эрик Мартель
|28
|пз
|Себастиан Себулонсен
|18
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|17
|пз
|Алессио Кастро-Монтес
|37
|пз
|Линтон Майна
|9
|нп
|Рагнар Ахе
|13
|нп
|Саид Эль-Мала
|Александер Блессин
|Лукас Кваснёк
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|08.02.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|4 : 1
|02.09.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|3 : 5
|29.01.2011
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|3 : 0
|12.09.2010
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|29
|76
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|29
|64
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|29
|56
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|29
|56
| 5
Лига Европы
|Байер
|29
|52
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|29
|51
|7
|Айнтрахт Ф
|29
|42
|8
|Фрайбург
|29
|40
|9
|Майнц
|29
|33
|10
|Аугсбург
|29
|33
|11
|Унион
|29
|32
|12
|Гамбург
|29
|31
|13
|Кёльн
|29
|30
|14
|Боруссия М
|29
|30
|15
|Вердер
|29
|28
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|29
|25
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|29
|21
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|29
|19