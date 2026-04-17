Ланс - Тулуза 17 Апреля прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
17 Апреля 2026 года в 21:45 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Ланс
Тулуза

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Тулуза, которое состоится 17 Апреля 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Ланс
Тулуза
40 Франция вр Робен Риссер
25 Буркина-Фасо зщ Исмаэло Ганью
20 Франция зщ Маланг Сарр
23 Саудовская Аравия зщ Сауд Абдулхамид
14 Франция зщ Матьё Юдоль
27 ДР Конго зщ Артур Масуаку
8 Мали пз Мамаду Сангаре
28 Франция пз Адриен Томассон
10 Франция нп Флорьян Товен
22 Франция нп Уэсли Саид
11 Франция нп Одсонн Эдуар
1 Франция вр Гийом Рест
4 Англия зщ Чарли Крессуэлл
35 Франция зщ Сени Кумбасса
2 Дания зщ Расмус Николайсен
19 Франция зщ Джибриль Сидибе
23 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
18 Сенегал пз Пап Диоп
24 Франция пз Дайанн Металье
15 Норвегия пз Арон Дённум
20 Бразилия нп Эмерсонн Коррейя да Силва
10 Франция нп Янн Гбоу
Главные тренеры
Франция Пьер Саж
Испания Карлес Мартинес
История личных встреч
02.01.2026 Франция — Лига 1 17-й тур Тулуза0 : 3Ланс
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур Тулуза1 : 1Ланс
05.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Ланс0 : 1Тулуза
28.01.2024 Франция - Лига 1 19-й тур Тулуза0 : 2Ланс
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур Ланс2 : 1Тулуза
02.05.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Тулуза0 : 1Ланс
28.10.2022 Франция - Лига 1 13-й тур Ланс3 : 0Тулуза
14.03.2015 Франция - Лига 1 29-й тур Ланс1 : 0Тулуза
24.10.2014 Франция - Лига 1 11-й тур Тулуза0 : 2Ланс
12.03.2011 Франция - Лига 1 27-й тур Ланс0 : 1Тулуза
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2763
2
Лига чемпионов
Ланс2859
3
Лига чемпионов
Лилль2953
4
Лига чемпионов
Марсель2952
5
Лига Европы
Лион2951
6
Лига конференций
Ренн2950
7 Монако2949
8 Страсбург2843
9 Лорьян2938
10 Тулуза2937
11 Брест2836
12 Париж2935
13 Анже2933
14 Гавр2929
15 Ницца2928
16
Стыковая зона
Осер2924
17
Зона вылета
Нант2819
18
Зона вылета
Метц2915

