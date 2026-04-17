Ланс - Тулуза 17 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Тулуза, которое состоится 17 Апреля 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Робен Риссер
|25
|зщ
|Исмаэло Ганью
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|23
|зщ
|Сауд Абдулхамид
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|27
|зщ
|Артур Масуаку
|8
|пз
|Мамаду Сангаре
|28
|пз
|Адриен Томассон
|10
|нп
|Флорьян Товен
|22
|нп
|Уэсли Саид
|11
|нп
|Одсонн Эдуар
|1
|вр
|Гийом Рест
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|35
|зщ
|Сени Кумбасса
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|18
|пз
|Пап Диоп
|24
|пз
|Дайанн Металье
|15
|пз
|Арон Дённум
|20
|нп
|Эмерсонн Коррейя да Силва
|10
|нп
|Янн Гбоу
|Пьер Саж
|Карлес Мартинес
|02.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|0 : 3
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|28.01.2024
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|02.05.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 1
|28.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|3 : 0
|14.03.2015
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 0
|24.10.2014
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 2
|12.03.2011
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|27
|63
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|28
|59
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|29
|53
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|29
|52
| 5
Лига Европы
|Лион
|29
|51
| 6
Лига конференций
|Ренн
|29
|50
|7
|Монако
|29
|49
|8
|Страсбург
|28
|43
|9
|Лорьян
|29
|38
|10
|Тулуза
|29
|37
|11
|Брест
|28
|36
|12
|Париж
|29
|35
|13
|Анже
|29
|33
|14
|Гавр
|29
|29
|15
|Ницца
|29
|28
| 16
Стыковая зона
|Осер
|29
|24
| 17
Зона вылета
|Нант
|28
|19
| 18
Зона вылета
|Метц
|29
|15