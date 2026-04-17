Риу Аве - АВС 17 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - АВС, которое состоится 17 Апреля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|99
|вр
|Эннио ван дер Гау
|32
|зщ
|Якуб Брабец
|39
|зщ
|Густаво Манша
|6
|зщ
|Нельсон Эбби
|5
|зщ
|Андреас Нтои
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|44
|пз
|Тамаш Никичер
|18
|пз
|Дарио Шпикич
|7
|нп
|Диого Безерра
|80
|нп
|Оле Польман
|11
|нп
|Jalen Blesa
|1
|вр
|Adriel Vasconcelos Ramos
|97
|зщ
|Mateus Pivo
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|3
|зщ
|Пауло Витор
|12
|зщ
|Леонардо Ривас
|23
|зщ
|Гуштаву Мендонса
|70
|пз
|Рони
|8
|пз
|Pedro Lima
|21
|пз
|Guilherme Neiva
|7
|нп
|Тумане
|25
|нп
|Андре Грин
|Сотирис Силайдопулос
|Паулу Соуза
|Жоау Педру Соуза
|Жоау Педру Соуза
|Жоау Энрикеш
|06.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 2
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|29
|76
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|28
|71
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|29
|69
| 4
Лига конференций
|Брага
|28
|52
|5
|Фамаликан
|29
|47
|6
|Жил Висенте
|29
|46
|7
|Эшторил
|29
|37
|8
|Морейренсе
|29
|36
|9
|Витория Гимарайнш
|29
|36
|10
|Алверка
|29
|35
|11
|Риу Аве
|29
|33
|12
|Арока
|29
|32
|13
|Эштрела
|29
|28
|14
|Санта-Клара
|29
|28
|15
|Насьонал
|29
|25
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|28
|25
| 17
Зона вылета
|Тондела
|28
|21
| 18
Зона вылета
|АВС
|29
|12