Риу Аве - АВС 17 Апреля прямая трансляция

Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
17 Апреля 2026 года в 22:45 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
Риу Аве
АВС

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - АВС, которое состоится 17 Апреля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
АВС
Вила-даз-Авиш
99 Нидерланды вр Эннио ван дер Гау
32 Чехия зщ Якуб Брабец
39 Бразилия зщ Густаво Манша
6 Англия зщ Нельсон Эбби
5 Греция зщ Андреас Нтои
17 Греция пз Мариус Врусаи
44 Венгрия пз Тамаш Никичер
18 Хорватия пз Дарио Шпикич
7 Бразилия нп Диого Безерра
80 Германия нп Оле Польман
11 Испания нп Jalen Blesa
1 Бразилия вр Adriel Vasconcelos Ramos
97 Бразилия зщ Mateus Pivo
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
3 Бразилия зщ Пауло Витор
12 Парагвай зщ Леонардо Ривас
23 Португалия зщ Гуштаву Мендонса
70 Бразилия пз Рони
8 Бразилия пз Pedro Lima
21 Бразилия пз Guilherme Neiva
7 Португалия нп Тумане
25 Англия нп Андре Грин
Главные тренеры
Греция Сотирис Силайдопулос
Португалия Паулу Соуза
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур АВС1 : 2Риу Аве
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Риу Аве1 : 1АВС
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур АВС1 : 0Риу Аве
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2976
2
Лига чемпионов
Спортинг2871
3
Лига Европы
Бенфика2969
4
Лига конференций
Брага2852
5 Фамаликан2947
6 Жил Висенте2946
7 Эшторил2937
8 Морейренсе2936
9 Витория Гимарайнш2936
10 Алверка2935
11 Риу Аве2933
12 Арока2932
13 Эштрела2928
14 Санта-Клара2928
15 Насьонал2925
16
Стыковая зона
Каза Пия2825
17
Зона вылета
Тондела2821
18
Зона вылета
АВС2912

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
