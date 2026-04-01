01:50 ()
Свернуть список

Фенербахче - Ризеспор 17 Апреля прямая трансляция

Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
17 Апреля 2026 года в 20:00 (+03:00). , 30-й тур
Фенербахче
Ризеспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Ризеспор, которое состоится 17 Апреля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Ризеспор
Ризе
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
Турция Реджеп Учар
История личных встреч
23.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур Ризеспор2 : 5Фенербахче
02.02.2025 Турция — Суперлига 22-й тур Фенербахче3 : 2Ризеспор
25.08.2024 Турция — Суперлига 3-й тур Ризеспор0 : 5Фенербахче
17.02.2024 Турция - Суперлига 26-й тур Ризеспор1 : 3Фенербахче
01.10.2023 Турция - Суперлига 7-й тур Фенербахче5 : 0Ризеспор
22.04.2022 Турция - Суперлига 34-й тур Ризеспор0 : 6Фенербахче
05.12.2021 Турция - Суперлига 15-й тур Фенербахче4 : 0Ризеспор
30.01.2021 Турция - Суперлига 22-й тур Фенербахче1 : 0Ризеспор
11.09.2020 Турция - Суперлига 1-й тур Ризеспор1 : 2Фенербахче
25.07.2020 Турция - Суперлига 34-й тур Фенербахче3 : 1Ризеспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2968
2
Лига чемпионов
Фенербахче2966
3
Лига Европы
Трабзонспор2964
4
Лига конференций
Бешикташ2955
5 Истанбул Башакшехир2947
6 Гёзтепе2947
7 Самсунспор2939
8 Ризеспор2936
9 Коджаэлиспор2935
10 Коньяспор2934
11 Газиантеп2934
12 Аланьяспор2933
13 Антальяспор2928
14 Касымпаша2928
15 Генчлербирлиги2925
16
Зона вылета
Кайсериспор2923
17
Зона вылета
Эюпспор2922
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк2920

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close