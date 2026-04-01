Фенербахче - Ризеспор 17 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Ризеспор, которое состоится 17 Апреля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Доменико Тедеско
|Реджеп Учар
|23.11.2025
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|2 : 5
|02.02.2025
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|3 : 2
|25.08.2024
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|0 : 5
|17.02.2024
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|1 : 3
|01.10.2023
|Турция - Суперлига
|7-й тур
|5 : 0
|22.04.2022
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|0 : 6
|05.12.2021
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|4 : 0
|30.01.2021
|Турция - Суперлига
|22-й тур
|1 : 0
|11.09.2020
|Турция - Суперлига
|1-й тур
|1 : 2
|25.07.2020
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|29
|68
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|29
|66
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|29
|64
| 4
Лига конференций
|Бешикташ
|29
|55
|5
|Истанбул Башакшехир
|29
|47
|6
|Гёзтепе
|29
|47
|7
|Самсунспор
|29
|39
|8
|Ризеспор
|29
|36
|9
|Коджаэлиспор
|29
|35
|10
|Коньяспор
|29
|34
|11
|Газиантеп
|29
|34
|12
|Аланьяспор
|29
|33
|13
|Антальяспор
|29
|28
|14
|Касымпаша
|29
|28
|15
|Генчлербирлиги
|29
|25
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|29
|23
| 17
Зона вылета
|Эюпспор
|29
|22
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|29
|20