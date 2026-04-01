Хольштайн - Кайзерслаутерн 17 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Кайзерслаутерн, которое состоится 17 Апреля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Марцель Рапп
|Тим Вальтер
|Торстен Либеркнехт
|23.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|4 : 1
|27.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 3
|26.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 3
|04.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|23.07.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|09.02.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|09.09.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шальке-04
|29
|58
| 2
Повышение
|Падерборн 07
|29
|57
| 3
Плей-офф за повышение
|Ганновер-96
|29
|53
|4
|Эльверсберг
|29
|52
|5
|Дармштадт 98
|29
|50
|6
|Герта
|29
|47
|7
|Кайзерслаутерн
|29
|46
|8
|Карлсруэ
|29
|40
|9
|Нюрнберг
|29
|37
|10
|Бохум
|29
|36
|11
|Динамо Др
|29
|32
|12
|Хольштайн
|29
|32
|13
|Арминия
|29
|31
|14
|Фортуна
|29
|31
|15
|Магдебург
|29
|30
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|29
|30
| 17
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|29
|30
| 18
Зона вылета
|Пройссен Мюнстер
|29
|28