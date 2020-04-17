Легия - Заглембе 17 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
17 Апреля 2026 года в 21:30 (+03:00). , 29-й тур
Легия
Заглембе Л

Статистика встреч
Таблица
Легия
Варшава
Заглембе Л
Любин
Польша Марек Папшун
История личных встреч
19.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Заглембе Л3 : 1Легия
08.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Заглембе Л0 : 3Легия
20.07.2024 Польша — Экстракласса 1-й тур Легия2 : 0Заглембе Л
25.05.2024 Польша - Экстракласса 34-й тур Легия2 : 1Заглембе Л
03.12.2023 Польша - Экстракласса 17-й тур Заглембе Л0 : 3Легия
04.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Заглембе Л1 : 2Легия
23.07.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Легия2 : 0Заглембе Л
04.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Заглембе Л1 : 3Легия
15.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Легия4 : 0Заглембе Л
21.03.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Заглембе Л0 : 4Легия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П2846
2
Лига чемпионов
Заглембе Л2844
3
Лига конференций
Гурник З2843
4
Лига конференций
Ягеллония2843
5 Висла Плоцк2842
6 Ракув2840
7 ГКС Катовице2840
8 Мотор2839
9 Лехия2837
10 Корона2837
11 Погонь2837
12 Краковия2837
13 Пяст2835
14 Легия2834
15 Радомяк2834
16
Зона вылета
Арка2834
17
Зона вылета
Видзев2833
18
Зона вылета
Нецеча2825

