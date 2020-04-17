Легия - Заглембе 17 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Заглембе Л, которое состоится 17 Апреля 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Марек Папшун
|19.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|3 : 1
|08.12.2024
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|0 : 3
|20.07.2024
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|2 : 0
|25.05.2024
|Польша - Экстракласса
|34-й тур
|2 : 1
|03.12.2023
|Польша - Экстракласса
|17-й тур
|0 : 3
|04.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 19-й тур
|1 : 2
|23.07.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 2-й тур
|2 : 0
|04.02.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 20-й тур
|1 : 3
|15.12.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 3-й тур
|4 : 0
|21.03.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|0 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|28
|46
| 2
Лига чемпионов
|Заглембе Л
|28
|44
| 3
Лига конференций
|Гурник З
|28
|43
| 4
Лига конференций
|Ягеллония
|28
|43
|5
|Висла Плоцк
|28
|42
|6
|Ракув
|28
|40
|7
|ГКС Катовице
|28
|40
|8
|Мотор
|28
|39
|9
|Лехия
|28
|37
|10
|Корона
|28
|37
|11
|Погонь
|28
|37
|12
|Краковия
|28
|37
|13
|Пяст
|28
|35
|14
|Легия
|28
|34
|15
|Радомяк
|28
|34
| 16
Зона вылета
|Арка
|28
|34
| 17
Зона вылета
|Видзев
|28
|33
| 18
Зона вылета
|Нецеча
|28
|25