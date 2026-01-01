Суббота 18 апреля
Оренбург - Локомотив М 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
18 Апреля 2026 года в 12:00 (+03:00). , 25-й тур
Оренбург
Локомотив М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Локомотив М, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 25-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Локомотив М1 : 0Оренбург
03.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Локомотив М1 : 1Оренбург
01.10.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 5-й тур Локомотив М2 : 1Оренбург
14.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Оренбург2 : 4Локомотив М
13.08.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур Оренбург2 : 3Локомотив М
12.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Оренбург0 : 2Локомотив М
17.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Локомотив М0 : 2Оренбург
16.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Оренбург1 : 4Локомотив М
28.08.2022 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Локомотив М5 : 1Оренбург
21.06.2020 Россия — Премьер-Лига 23-й тур Локомотив М1 : 0Оренбург
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2453
2 Зенит2452
3 Локомотив М2445
4 Балтика2444
5 ЦСКА2442
6 Спартак М2442
7 Динамо М2434
8 Рубин2434
9 Ахмат2431
10 Ростов2526
11 Динамо Мх2423
12 Акрон2422
13
Стыковая зона
Крылья Советов2422
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2421
15
Зона вылета
Оренбург2420
16
Зона вылета
Сочи2515

