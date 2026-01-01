06:11 ()
Расписание матчей
Суббота 18 апреля
Свернуть список

Крылья Советов - ЦСКА 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
18 Апреля 2026 года в 14:30 (+03:00). , 25-й тур
Крылья Советов
ЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - ЦСКА, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 25-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Александрович Булатов (и.о.)
Швейцария Фабио Челестини
История личных встреч
07.04.2026 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) Крылья Советов2 : 5ЦСКА
25.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур ЦСКА1 : 0Крылья Советов
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур Крылья Советов0 : 3ЦСКА
25.04.2025 Россия — МФЛ 7-й тур ЦСКА3 : 4Крылья Советов
20.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур ЦСКА1 : 1Крылья Советов
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 ЦСКА4 : 2Крылья Советов
10.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Крылья Советов1 : 2ЦСКА
08.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Крылья Советов0 : 2ЦСКА
16.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур ЦСКА2 : 2Крылья Советов
05.04.2023 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) ЦСКА1 : 0Крылья Советов
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2453
2 Зенит2452
3 Локомотив М2445
4 Балтика2444
5 ЦСКА2442
6 Спартак М2442
7 Динамо М2434
8 Рубин2434
9 Ахмат2431
10 Ростов2526
11 Динамо Мх2423
12 Акрон2422
13
Стыковая зона
Крылья Советов2422
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2421
15
Зона вылета
Оренбург2420
16
Зона вылета
Сочи2515

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close