Рубин - Акрон 18 Апреля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Акрон, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 25-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Франк Артига
|Заурбек Эдуардович Тедеев
|20.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|22.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|23.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 6-й тур
|0 : 1
|19.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|4 : 0
|13.05.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|31-й тур
|3 : 2
|18.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|23.10.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|24
|53
|2
|Зенит
|24
|52
|3
|Локомотив М
|24
|45
|4
|Балтика
|24
|44
|5
|ЦСКА
|24
|42
|6
|Спартак М
|24
|42
|7
|Динамо М
|24
|34
|8
|Рубин
|24
|34
|9
|Ахмат
|24
|31
|10
|Ростов
|25
|26
|11
|Динамо Мх
|24
|23
|12
|Акрон
|24
|22
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|24
|22
| 14
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|24
|21
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|24
|20
| 16
Зона вылета
|Сочи
|25
|15