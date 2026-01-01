Брентфорд - Фулхэм 18 Апреля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Фулхэм, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|33
|пз
|Микаель Кайоде
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|19
|нп
|Данго Уаттара
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|7
|нп
|Кевин Шаде
|9
|нп
|Игор Тьяго
|1
|вр
|Бернд Лено
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|30
|зщ
|Райан Сесеньон
|16
|пз
|Сандер Берге
|24
|пз
|Джош Кинг
|20
|пз
|Саша Лукич
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|8
|нп
|Гарри Уилсон
|7
|нп
|Рауль Хименес
|Кит Эндрюс
|Марку Силва
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 3
|04.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|06.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 2
|20.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|01.10.2020
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|3 : 0
|04.08.2020
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - Финал
|1 : 2 ДВ
|20.06.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|70
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|31
|64
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|32
|55
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|32
|55
| 5
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|32
|52
| 6
Лига Европы
|Челси
|32
|48
| 7
Лига конференций
|Брентфорд
|32
|47
|8
|Эвертон
|32
|47
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|46
|10
|Сандерленд
|32
|46
|11
|Борнмут
|32
|45
|12
|Фулхэм
|32
|44
|13
|Кристал Пэлас
|31
|42
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|42
|15
|Лидс Юнайтед
|32
|36
|16
|Ноттингем Форест
|32
|33
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|32
| 18
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|30
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|32
|20
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|32
|17