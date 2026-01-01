Суббота 18 апреля
Брентфорд - Фулхэм 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
18 Апреля 2026 года в 14:30 (+03:00). , 33-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Брентфорд
Фулхэм

Брентфорд
Фулхэм
1 Ирландия вр Кивин Келлехер
4 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
33 Италия пз Микаель Кайоде
18 Украина пз Егор Ярмолюк
8 Дания пз Матиас Йенсен
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
19 Буркина-Фасо нп Данго Уаттара
24 Дания нп Миккель Дамсгор
7 Германия нп Кевин Шаде
9 Бразилия нп Игор Тьяго
1 Германия вр Бернд Лено
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
30 Англия зщ Райан Сесеньон
16 Норвегия пз Сандер Берге
24 Англия пз Джош Кинг
20 Сербия пз Саша Лукич
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
8 Уэльс нп Гарри Уилсон
7 Мексика нп Рауль Хименес
Главные тренеры
Ирландия Кит Эндрюс
Португалия Марку Силва
История личных встреч
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Фулхэм3 : 1Брентфорд
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Брентфорд2 : 3Фулхэм
04.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Фулхэм2 : 1Брентфорд
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брентфорд0 : 0Фулхэм
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Фулхэм0 : 3Брентфорд
06.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Брентфорд3 : 2Фулхэм
20.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Фулхэм3 : 2Брентфорд
01.10.2020 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Брентфорд3 : 0Фулхэм
04.08.2020 Англия - Чемпионшип Плей-офф - Финал Брентфорд1 : 2 ДВФулхэм
20.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Фулхэм0 : 2Брентфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3270
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3164
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед3255
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3255
5
Лига чемпионов
Ливерпуль3252
6
Лига Европы
Челси3248
7
Лига конференций
Брентфорд3247
8 Эвертон3247
9 Брайтон энд Хоув Альбион3246
10 Сандерленд3246
11 Борнмут3245
12 Фулхэм3244
13 Кристал Пэлас3142
14 Ньюкасл Юнайтед3242
15 Лидс Юнайтед3236
16 Ноттингем Форест3233
17 Вест Хэм Юнайтед3232
18
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур3230
19
Зона вылета
Бёрнли3220
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3217

