Суббота 18 апреля
Ньюкасл Юнайтед - Борнмут 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
18 Апреля 2026 года в 17:00 (+03:00). , 33-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Борнмут, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
32 Англия вр Аарон Рамсдейл
21 Англия зщ Тино Ливраменто
12 Германия зщ Малик Тшау
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
3 Англия зщ Льюис Холл
67 Англия пз Льюис Майли
8 Италия пз Сандро Тонали
10 Англия пз Энтони Гордон
41 Англия пз Джейкоб Рэмси
18 Дания нп Уильям Осула
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
1 Сербия вр Джордже Петрович
20 Испания зщ Алехандро Хименес
23 Англия зщ Джеймс Хилл
5 Аргентина зщ Маркос Сенеси
3 Франция зщ Адриен Трюффер
8 Англия пз Алекс Скотт
10 Шотландия пз Райан Кристи
37 Бразилия пз Райан
16 Англия пз Маркус Таверньер
9 Бразилия нп Эванилсон
22 Франция нп Эли Крупи
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Испания Андони Ираола
История личных встреч
10.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд Ньюкасл Юнайтед3 : 3 7 : 6Борнмут
21.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Борнмут0 : 0Ньюкасл Юнайтед
18.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 4Борнмут
25.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Борнмут1 : 1Ньюкасл Юнайтед
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 2Борнмут
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Борнмут2 : 0Ньюкасл Юнайтед
11.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Борнмут1 : 1Ньюкасл Юнайтед
20.12.2022 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Ньюкасл Юнайтед1 : 0Борнмут
17.09.2022 Англия - Премьер-лига 8-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Борнмут
01.07.2020 Англия - Премьер-лига 32-й тур Борнмут1 : 4Ньюкасл Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3270
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3164
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед3255
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3255
5
Лига чемпионов
Ливерпуль3252
6
Лига Европы
Челси3248
7
Лига конференций
Брентфорд3247
8 Эвертон3247
9 Брайтон энд Хоув Альбион3246
10 Сандерленд3246
11 Борнмут3245
12 Фулхэм3244
13 Кристал Пэлас3142
14 Ньюкасл Юнайтед3242
15 Лидс Юнайтед3236
16 Ноттингем Форест3233
17 Вест Хэм Юнайтед3232
18
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур3230
19
Зона вылета
Бёрнли3220
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3217

