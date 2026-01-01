Лидс Юнайтед - Вулверхэмптон 18 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Вулверхэмптон, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|26
|вр
|Карл Дарлоу
|24
|зщ
|Джеймс Джастин
|5
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|2
|зщ
|Джейден Богл
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|15
|зщ
|Яка Бийол
|4
|пз
|Итан Ампаду
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
|22
|пз
|Ао Танака
|19
|нп
|Ноа Окафор
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|1
|вр
|Жозе Са
|24
|зщ
|Тоти
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|37
|зщ
|Ладислав Крейчи
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|3
|зщ
|Уго Буэно
|27
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|7
|пз
|Андре Триндаде
|8
|пз
|Жоао Гомес
|9
|нп
|Адам Армстронг
|36
|нп
|Матеус Мане
|Даниэль Фарке
|Роб Эдвардс
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|18.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 4
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 0
|06.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|18.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 3
|23.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|19.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|19.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|07.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|0 : 3
|22.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|4 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|70
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|31
|64
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|32
|55
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|32
|55
| 5
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|32
|52
| 6
Лига Европы
|Челси
|32
|48
| 7
Лига конференций
|Брентфорд
|32
|47
|8
|Эвертон
|32
|47
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|46
|10
|Сандерленд
|32
|46
|11
|Борнмут
|32
|45
|12
|Фулхэм
|32
|44
|13
|Кристал Пэлас
|31
|42
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|42
|15
|Лидс Юнайтед
|32
|36
|16
|Ноттингем Форест
|32
|33
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|32
| 18
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|30
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|32
|20
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|32
|17