Тоттенхэм - Брайтон 18 Апреля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Антонин Кински
|23
|зщ
|Педро Порро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|39
|пз
|Рандаль Коло Муани
|22
|пз
|Конор Галлахер
|14
|пз
|Арчи Грей
|7
|пз
|Хави Симонс
|19
|нп
|Доминик Соланке
|11
|нп
|Матис Тель
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|21
|зщ
|Оливье Боскальи
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|26
|пз
|Ясин Аяри
|27
|пз
|Матс Виффер
|30
|пз
|Паскаль Грос
|13
|пз
|Джек Хиншелвуд
|25
|пз
|Диего Гомес
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|11
|нп
|Янкуба Минте
|Роберто де Дзерби
|Фабиан Марк Хюрцелер
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 4
|06.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|28.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 2
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|08.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|16.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|16.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|05.02.2022
|Кубок Англии
|1/16 финала
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|70
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|31
|64
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|32
|55
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|32
|55
| 5
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|32
|52
| 6
Лига Европы
|Челси
|32
|48
| 7
Лига конференций
|Брентфорд
|32
|47
|8
|Эвертон
|32
|47
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|46
|10
|Сандерленд
|32
|46
|11
|Борнмут
|32
|45
|12
|Фулхэм
|32
|44
|13
|Кристал Пэлас
|31
|42
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|42
|15
|Лидс Юнайтед
|32
|36
|16
|Ноттингем Форест
|32
|33
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|32
| 18
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|30
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|32
|20
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|32
|17