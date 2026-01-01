06:13 ()
Расписание матчей
Суббота 18 апреля
Свернуть список

Тоттенхэм - Брайтон 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
18 Апреля 2026 года в 19:30 (+03:00). , 33-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон энд Хоув Альбион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
31 Чехия вр Антонин Кински
23 Испания зщ Педро Порро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
13 Италия зщ Дестини Удоджи
4 Австрия зщ Кевин Дансо
39 Франция пз Рандаль Коло Муани
22 Англия пз Конор Галлахер
14 Англия пз Арчи Грей
7 Нидерланды пз Хави Симонс
19 Англия нп Доминик Соланке
11 Франция нп Матис Тель
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
21 Франция зщ Оливье Боскальи
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
26 Швеция пз Ясин Аяри
27 Нидерланды пз Матс Виффер
30 Германия пз Паскаль Грос
13 Англия пз Джек Хиншелвуд
25 Парагвай пз Диего Гомес
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
11 Гамбия нп Янкуба Минте
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2Тоттенхэм Хотспур
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 4Брайтон энд Хоув Альбион
06.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Тоттенхэм Хотспур
10.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
28.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Брайтон энд Хоув Альбион4 : 2Тоттенхэм Хотспур
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
08.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Тоттенхэм Хотспур
16.04.2022 Англия - Премьер-лига 33-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
16.03.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Тоттенхэм Хотспур
05.02.2022 Кубок Англии 1/16 финала Тоттенхэм Хотспур3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3270
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3164
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед3255
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3255
5
Лига чемпионов
Ливерпуль3252
6
Лига Европы
Челси3248
7
Лига конференций
Брентфорд3247
8 Эвертон3247
9 Брайтон энд Хоув Альбион3246
10 Сандерленд3246
11 Борнмут3245
12 Фулхэм3244
13 Кристал Пэлас3142
14 Ньюкасл Юнайтед3242
15 Лидс Юнайтед3236
16 Ноттингем Форест3233
17 Вест Хэм Юнайтед3232
18
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур3230
19
Зона вылета
Бёрнли3220
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3217

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close