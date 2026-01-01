Суббота 18 апреля
Челси - Манчестер Юнайтед 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
18 Апреля 2026 года в 22:00 (+03:00). , 33-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Челси
Манчестер Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Манчестер Юнайтед, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 Испания вр Роберт Санчес
29 Франция зщ Уэсли Фофана
21 Нидерланды зщ Йоррел Хато
3 Испания зщ Марк Кукурелья
27 Франция зщ Мало Гюсто
17 Бразилия пз Андрей Сантос
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
10 Англия пз Коул Палмер
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
7 Португалия нп Педру Нету
20 Бразилия нп Жоао Педро
31 Бельгия вр Сенне Ламменс
26 Англия зщ Эйден Хевен
23 Англия зщ Люк Шоу
2 Португалия зщ Диогу Дало
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
18 Бразилия пз Каземиро
25 Уругвай пз Мануэль Угарте
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
10 Бразилия нп Матеус Кунья
30 Словения нп Беньямин Шешко
Главные тренеры
Англия Лиам Росеньор
Англия Майкл Кэррик
История личных встреч
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Челси
16.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Челси1 : 0Манчестер Юнайтед
03.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1Челси
04.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Челси4 : 3Манчестер Юнайтед
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Челси
25.05.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Манчестер Юнайтед4 : 1Челси
22.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Челси1 : 1Манчестер Юнайтед
28.04.2022 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1Челси
28.11.2021 Англия - Премьер-лига 13-й тур Челси1 : 1Манчестер Юнайтед
28.02.2021 Англия - Премьер-лига 26-й тур Челси0 : 0Манчестер Юнайтед
Текстовая трансляция
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура АПЛ: «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3270
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3164
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед3255
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3255
5
Лига чемпионов
Ливерпуль3252
6
Лига Европы
Челси3248
7
Лига конференций
Брентфорд3247
8 Эвертон3247
9 Брайтон энд Хоув Альбион3246
10 Сандерленд3246
11 Борнмут3245
12 Фулхэм3244
13 Кристал Пэлас3142
14 Ньюкасл Юнайтед3242
15 Лидс Юнайтед3236
16 Ноттингем Форест3233
17 Вест Хэм Юнайтед3232
18
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур3230
19
Зона вылета
Бёрнли3220
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3217

