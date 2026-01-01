Челси - Манчестер Юнайтед 18 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Манчестер Юнайтед, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Роберт Санчес
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|21
|зщ
|Йоррел Хато
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|17
|пз
|Андрей Сантос
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|10
|пз
|Коул Палмер
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|7
|нп
|Педру Нету
|20
|нп
|Жоао Педро
|31
|вр
|Сенне Ламменс
|26
|зщ
|Эйден Хевен
|23
|зщ
|Люк Шоу
|2
|зщ
|Диогу Дало
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|18
|пз
|Каземиро
|25
|пз
|Мануэль Угарте
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|16
|нп
|Амад Диалло
|10
|нп
|Матеус Кунья
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|Лиам Росеньор
|Майкл Кэррик
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|16.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|04.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 3
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|25.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|4 : 1
|22.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|28.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|28.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|28.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|70
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|31
|64
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|32
|55
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|32
|55
| 5
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|32
|52
| 6
Лига Европы
|Челси
|32
|48
| 7
Лига конференций
|Брентфорд
|32
|47
|8
|Эвертон
|32
|47
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|46
|10
|Сандерленд
|32
|46
|11
|Борнмут
|32
|45
|12
|Фулхэм
|32
|44
|13
|Кристал Пэлас
|31
|42
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|42
|15
|Лидс Юнайтед
|32
|36
|16
|Ноттингем Форест
|32
|33
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|32
| 18
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|30
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|32
|20
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|32
|17