Удинезе - Парма 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
18 Апреля 2026 года в 16:00 (+03:00). , 33-й тур
Главный судья: Давиде Ди Марко (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Парма, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

40 Нигерия вр Мадука Окойе
31 Дания зщ Томас Кристенсен
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
28 Франция зщ Умар Соле
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
11 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
8 Швеция пз Йеспер Карлстрём
14 Франция пз Артюр Атта
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
24 Польша пз Якуб Пётровски
10 Италия нп Николо Дзаньоло
31 Япония вр Дзион Судзуки
39 Австралия зщ Алессандро Чиркати
5 Аргентина зщ Лаутаро Валенти
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
14 Италия зщ Эмануэле Валери
27 Швейцария зщ Саша Бричги
10 Испания пз Адриан Бернабе
41 Италия пз Ханс Николусси Кавилья
16 Бельгия пз Мандела Кейта
7 Бразилия пз Габриэл Стрефезза
9 Аргентина нп Матео Пельегрино
Главные тренеры
Германия Коста Руньяич
Испания Карлос Куэста
История личных встреч
29.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Парма0 : 2Удинезе
01.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Удинезе1 : 0Парма
16.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Парма2 : 3Удинезе
21.02.2021 Италия - Серия А 23-й тур Парма2 : 2Удинезе
18.10.2020 Италия - Серия А 4-й тур Удинезе3 : 2Парма
26.01.2020 Италия - Серия А 21-й тур Парма2 : 0Удинезе
01.09.2019 Италия - Серия А 2-й тур Удинезе1 : 3Парма
19.01.2019 Италия - Серия А 20-й тур Удинезе1 : 2Парма
19.08.2018 Италия - Серия А 1-й тур Парма2 : 2Удинезе
08.04.2015 Италия - Серия А 24-й тур Парма1 : 0Удинезе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3275
2
Лига чемпионов
Наполи3266
3
Лига чемпионов
Милан3263
4
Лига чемпионов
Ювентус3260
5
Лига Европы
Комо3358
6
Лига конференций
Рома3257
7 Аталанта3253
8 Болонья3248
9 Сассуоло3345
10 Лацио3244
11 Удинезе3243
12 Торино3239
13 Дженоа3236
14 Парма3236
15 Фиорентина3235
16 Кальяри3233
17 Кремонезе3227
18
Зона вылета
Лечче3227
19
Зона вылета
Верона3218
20
Зона вылета
Пиза3218

