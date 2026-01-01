Удинезе - Парма 18 Апреля прямая трансляция
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
18 Апреля 2026 года в 16:00 (+03:00). , 33-й тур
Главный судья: Давиде Ди Марко (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Парма, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия).
Составы команд
Удинезе
Удине
Парма
Парма
|40
|вр
|Мадука Окойе
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|28
|зщ
|Умар Соле
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|11
|зщ
|Хассан Камара
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|14
|пз
|Артюр Атта
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|24
|пз
|Якуб Пётровски
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|39
|зщ
|Алессандро Чиркати
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|27
|зщ
|Саша Бричги
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|41
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|16
|пз
|Мандела Кейта
|7
|пз
|Габриэл Стрефезза
|9
|нп
|Матео Пельегрино
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Карлос Куэста
История личных встреч
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|16.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 3
|21.02.2021
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 2
|18.10.2020
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|26.01.2020
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|01.09.2019
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 3
|19.01.2019
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 2
|19.08.2018
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|08.04.2015
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|75
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|32
|66
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|32
|63
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|60
| 5
Лига Европы
|Комо
|33
|58
| 6
Лига конференций
|Рома
|32
|57
|7
|Аталанта
|32
|53
|8
|Болонья
|32
|48
|9
|Сассуоло
|33
|45
|10
|Лацио
|32
|44
|11
|Удинезе
|32
|43
|12
|Торино
|32
|39
|13
|Дженоа
|32
|36
|14
|Парма
|32
|36
|15
|Фиорентина
|32
|35
|16
|Кальяри
|32
|33
|17
|Кремонезе
|32
|27
| 18
Зона вылета
|Лечче
|32
|27
| 19
Зона вылета
|Верона
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Пиза
|32
|18