Наполи - Лацио 18 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Лацио, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|27
|нп
|Алиссон Сантос
|40
|вр
|Эдоардо Мотта
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|25
|зщ
|Оливер Нильсен
|17
|зщ
|Нуну Тавареш
|4
|зщ
|Патрисио Габаррон
|26
|пз
|Тома Башич
|24
|пз
|Кеннет Тейлор
|29
|пз
|Мануэль Лаццари
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|19
|нп
|Булайе Диа
|Антонио Конте
|Маурицио Сарри
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 2
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|05.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 1
|28.01.2024
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|03.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|0 : 1
|03.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|1 : 2
|27.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|28.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|75
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|32
|66
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|32
|63
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|60
| 5
Лига Европы
|Комо
|33
|58
| 6
Лига конференций
|Рома
|32
|57
|7
|Аталанта
|32
|53
|8
|Болонья
|32
|48
|9
|Сассуоло
|33
|45
|10
|Лацио
|32
|44
|11
|Удинезе
|32
|43
|12
|Торино
|32
|39
|13
|Дженоа
|32
|36
|14
|Парма
|32
|36
|15
|Фиорентина
|32
|35
|16
|Кальяри
|32
|33
|17
|Кремонезе
|32
|27
| 18
Зона вылета
|Лечче
|32
|27
| 19
Зона вылета
|Верона
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Пиза
|32
|18