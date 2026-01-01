Рома - Аталанта 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
18 Апреля 2026 года в 21:45 (+03:00). , 33-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Рома
Аталанта

99 Сербия вр Миле Свилар
19 Турция зщ Зеки Челик
5 Кот-д'Ивуар зщ Эван Н'Дика
22 Испания зщ Марио Эрмосо
2 Нидерланды зщ Девайн Ренш
23 Италия зщ Джанлука Манчини
4 Италия пз Бриан Кристанте
8 Марокко пз Нейл Эль-Айнауи
18 Аргентина нп Матиас Соуле
14 Нидерланды нп Дониэлл Мален
92 Италия нп Стефан Эль-Шаарави
29 Италия вр Марко Карнезекки
42 Италия зщ Джорджио Скальвини
19 Албания зщ Берат Джимсити
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
13 Бразилия пз Эдерсон
47 Италия пз Лоренцо Бернаскони
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
18 Италия нп Джакомо Распадори
9 Италия нп Джанлука Скамакка
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Раффаэле Палладино
История личных встреч
03.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур Аталанта1 : 0Рома
12.05.2025 Италия — Серия А 36-й тур Аталанта2 : 1Рома
02.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур Рома0 : 2Аталанта
12.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Аталанта2 : 1Рома
07.01.2024 Италия - Серия А 19-й тур Рома1 : 1Аталанта
24.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 31-й тур Аталанта3 : 1Рома
18.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 7-й тур Рома0 : 1Аталанта
05.03.2022 Италия - Серия А 28-й тур Рома1 : 0Аталанта
18.12.2021 Италия - Серия А 18-й тур Аталанта1 : 4Рома
22.04.2021 Италия - Серия А 32-й тур Рома1 : 1Аталанта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3275
2
Лига чемпионов
Наполи3266
3
Лига чемпионов
Милан3263
4
Лига чемпионов
Ювентус3260
5
Лига Европы
Комо3358
6
Лига конференций
Рома3257
7 Аталанта3253
8 Болонья3248
9 Сассуоло3345
10 Лацио3244
11 Удинезе3243
12 Торино3239
13 Дженоа3236
14 Парма3236
15 Фиорентина3235
16 Кальяри3233
17 Кремонезе3227
18
Зона вылета
Лечче3227
19
Зона вылета
Верона3218
20
Зона вылета
Пиза3218

