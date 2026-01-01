Рома - Аталанта 18 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
18 Апреля 2026 года в 21:45 (+03:00). , 33-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Аталанта, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия).
Составы команд
Рома
Рим
Аталанта
Бергамо
|99
|вр
|Миле Свилар
|19
|зщ
|Зеки Челик
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|8
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|18
|нп
|Матиас Соуле
|14
|нп
|Дониэлл Мален
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|47
|пз
|Лоренцо Бернаскони
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|18
|нп
|Джакомо Распадори
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|12.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|02.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 2
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|07.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|24.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|3 : 1
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|0 : 1
|05.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|18.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 4
|22.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|75
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|32
|66
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|32
|63
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|60
| 5
Лига Европы
|Комо
|33
|58
| 6
Лига конференций
|Рома
|32
|57
|7
|Аталанта
|32
|53
|8
|Болонья
|32
|48
|9
|Сассуоло
|33
|45
|10
|Лацио
|32
|44
|11
|Удинезе
|32
|43
|12
|Торино
|32
|39
|13
|Дженоа
|32
|36
|14
|Парма
|32
|36
|15
|Фиорентина
|32
|35
|16
|Кальяри
|32
|33
|17
|Кремонезе
|32
|27
| 18
Зона вылета
|Лечче
|32
|27
| 19
Зона вылета
|Верона
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Пиза
|32
|18