Вердер - Гамбург 18 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Гамбург, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|30
|вр
|Мио Бакхаус
|5
|зщ
|Амос Пипер
|2
|зщ
|Оливье Деман
|27
|зщ
|Феликс Агу
|31
|зщ
|Карим Кулибали
|14
|пз
|Сенне Линен
|20
|пз
|Романо Шмид
|6
|пз
|Йенс Стаге
|18
|пз
|Кэмерон Пуэртас
|11
|нп
|Джастин Нджинма
|19
|нп
|Йован Милошевич
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|17
|зщ
|Варме Омари
|25
|зщ
|Джордан Торунарига
|2
|зщ
|Уильям Микельбренси
|28
|зщ
|Миро Мухайм
|21
|пз
|Николай Ремберг
|24
|пз
|Николас Капальдо
|27
|пз
|Филип Отеле
|20
|нп
|Фабиу Виейра
|11
|нп
|Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
|9
|нп
|Роберт Глатцель
|Хорст Штеффен
|Мерлин Польцин
|07.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|27.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|18.09.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
|24.02.2018
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 0
|30.09.2017
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0
|16.04.2017
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 1
|26.11.2016
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 2
|22.04.2016
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|28.11.2015
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|19.04.2015
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|29
|76
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|29
|64
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|29
|56
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|29
|56
| 5
Лига Европы
|Байер
|29
|52
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|29
|51
|7
|Айнтрахт Ф
|29
|42
|8
|Фрайбург
|29
|40
|9
|Майнц
|29
|33
|10
|Аугсбург
|29
|33
|11
|Унион
|29
|32
|12
|Гамбург
|29
|31
|13
|Кёльн
|29
|30
|14
|Боруссия М
|29
|30
|15
|Вердер
|29
|28
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|29
|25
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|29
|21
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|29
|19