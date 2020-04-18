06:13 ()
Расписание матчей
Суббота 18 апреля
Свернуть список

Вердер - Гамбург 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
18 Апреля 2026 года в 16:30 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Вердер
Гамбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Гамбург, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Гамбург
Гамбург
30ГерманияврМио Бакхаус
5ГерманиязщАмос Пипер
2БельгиязщОливье Деман
27ГерманиязщФеликс Агу
31ГерманиязщКарим Кулибали
14БельгияпзСенне Линен
20АвстрияпзРомано Шмид
6ДанияпзЙенс Стаге
18ИспанияпзКэмерон Пуэртас
11ГерманиянпДжастин Нджинма
19СербиянпЙован Милошевич
1ПортугалияврДаниэл Хойер
17ФранциязщВарме Омари
25ГерманиязщДжордан Торунарига
2ФранциязщУильям Микельбренси
28ШвейцариязщМиро Мухайм
21ГерманияпзНиколай Ремберг
24АргентинапзНиколас Капальдо
27НигерияпзФилип Отеле
20ПортугалиянпФабиу Виейра
11ГананпРансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
9ГерманиянпРоберт Глатцель
Главные тренеры
ГерманияХорст Штеффен
ГерманияМерлин Польцин
История личных встреч
07.12.2025Германия — Бундеслига13-й турГамбург3 : 2Вердер
27.02.2022Германия - Вторая Бундеслига24-й турГамбург2 : 3Вердер
18.09.2021Германия - Вторая Бундеслига7-й турВердер0 : 2Гамбург
24.02.2018Германия - Бундеслига24-й турВердер1 : 0Гамбург
30.09.2017Германия — Бундеслига7-й турГамбург0 : 0Вердер
16.04.2017Германия - Бундеслига29-й турВердер2 : 1Гамбург
26.11.2016Германия - Бундеслига12-й турГамбург2 : 2Вердер
22.04.2016Германия - Бундеслига31-й турГамбург2 : 1Вердер
28.11.2015Германия - Бундеслига14-й турВердер1 : 3Гамбург
19.04.2015Германия - Бундеслига29-й турВердер1 : 0Гамбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2976
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2964
3
Лига чемпионов
Штутгарт2956
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2956
5
Лига Европы
Байер2952
6
Лига конференций
Хоффенхайм2951
7 Айнтрахт Ф2942
8 Фрайбург2940
9 Майнц2933
10 Аугсбург2933
11 Унион2932
12 Гамбург2931
13 Кёльн2930
14 Боруссия М2930
15 Вердер2928
16
Стыковая зона
Санкт-Паули2925
17
Зона вылета
Вольфсбург2921
18
Зона вылета
Хайденхайм2919

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close