Суббота 18 апреля
Унион - Вольфсбург 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
18 Апреля 2026 года в 16:30 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Вольфсбург, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
14АвстриязщЛеопольд Кверфельд
4ПортугалиязщДиогу Лейте
39ГерманиязщДеррик Кён
19ГерманияпзЯник Хаберер
8ГерманияпзРани Хедира
6ГерманияпзАлёша Кемляйн
11Южная КореяпзЧон У Ён
23СербиянпАндрей Илич
10ГерманиянпИльяс Анса
1ПольшаврКамиль Грабара
15ГерманиязщМоритц Йенц
6ФранциязщЖануэль Белосьян
21ДаниязщЙоаким Мехле
4ГрециязщКонстантинос Кульеракис
24ДанияпзКристиан Эриксен
5БразилияпзВини Соуза
25ГерманияпзАрон Центер
9АлжирнпМохамед Амура
39АвстриянпПатрик Виммер
17ГерманиянпДженан Пейчинович
Главные тренеры
НидерландыПаул Симонис
ГерманияДитер Хеккинг
История личных встреч
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й турВольфсбург3 : 1Унион
06.04.2025Германия — Бундеслига28-й турУнион1 : 0Вольфсбург
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й турВольфсбург1 : 0Унион
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й турУнион1 : 0Вольфсбург
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турВольфсбург2 : 1Унион
12.03.2023Германия — Бундеслига24-й турВольфсбург1 : 1Унион
31.01.2023Кубок Германии1/8 финалаУнион2 : 1Вольфсбург
18.09.2022Германия — Бундеслига7-й турУнион2 : 0Вольфсбург
05.03.2022Германия - Бундеслига25-й турВольфсбург1 : 0Унион
16.10.2021Германия - Бундеслига8-й турУнион2 : 0Вольфсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2976
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2964
3
Лига чемпионов
Штутгарт2956
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2956
5
Лига Европы
Байер2952
6
Лига конференций
Хоффенхайм2951
7 Айнтрахт Ф2942
8 Фрайбург2940
9 Майнц2933
10 Аугсбург2933
11 Унион2932
12 Гамбург2931
13 Кёльн2930
14 Боруссия М2930
15 Вердер2928
16
Стыковая зона
Санкт-Паули2925
17
Зона вылета
Вольфсбург2921
18
Зона вылета
Хайденхайм2919

