Унион - Вольфсбург 18 Апреля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Вольфсбург, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|39
|зщ
|Деррик Кён
|19
|пз
|Яник Хаберер
|8
|пз
|Рани Хедира
|6
|пз
|Алёша Кемляйн
|11
|пз
|Чон У Ён
|23
|нп
|Андрей Илич
|10
|нп
|Ильяс Анса
|1
|вр
|Камиль Грабара
|15
|зщ
|Моритц Йенц
|6
|зщ
|Жануэль Белосьян
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|24
|пз
|Кристиан Эриксен
|5
|пз
|Вини Соуза
|25
|пз
|Арон Центер
|9
|нп
|Мохамед Амура
|39
|нп
|Патрик Виммер
|17
|нп
|Дженан Пейчинович
|Паул Симонис
|Дитер Хеккинг
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 1
|06.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|12.03.2023
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|31.01.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 1
|18.09.2022
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|05.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|16.10.2021
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|29
|76
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|29
|64
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|29
|56
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|29
|56
| 5
Лига Европы
|Байер
|29
|52
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|29
|51
|7
|Айнтрахт Ф
|29
|42
|8
|Фрайбург
|29
|40
|9
|Майнц
|29
|33
|10
|Аугсбург
|29
|33
|11
|Унион
|29
|32
|12
|Гамбург
|29
|31
|13
|Кёльн
|29
|30
|14
|Боруссия М
|29
|30
|15
|Вердер
|29
|28
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|29
|25
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|29
|21
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|29
|19