Суббота 18 апреля
Байер - Аугсбург 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
18 Апреля 2026 года в 16:30 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Байер
Аугсбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Аугсбург, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Аугсбург
Аугсбург
1НидерландыврМарк Флеккен
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
4АнглиязщДжарелл Куанса
8ГерманияпзРоберт Андрих
25АргентинапзЭксекиэль Паласиос
24ИспанияпзАлеш Гарсия
30АлжирпзИбрахим Маза
42ГерманиянпМонтрелл Калбрет
23НигериянпНейтан Телла
14ЧехиянпПатрик Шик
1ГерманияврФинн Дамен
16ШвейцариязщСедрик Цезигер
27ГерманиязщМариус Вольф
13ГрециязщДимитрис Яннулис
34БразилиязщАртур Шавес
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
32ШвейцарияпзФабиан Ридер
30ГерманияпзАнтон Каде
20ФранцияпзАлексис Клод-Морис
19ГерманияпзРобин Фелльхауэр
38АвстриянпМихаэль Грегорич
ДанияКаспер Юльманн
ГерманияСандро Вагнер
История личных встреч
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й турАугсбург2 : 0Байер
26.04.2025Германия — Бундеслига31-й турБайер2 : 0Аугсбург
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й турАугсбург0 : 2Байер
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турБайер2 : 1Аугсбург
13.01.2024Германия - Бундеслига17-й турАугсбург0 : 1Байер
03.02.2023Германия — Бундеслига19-й турАугсбург1 : 0Байер
13.08.2022Германия — Бундеслига2-й турБайер1 : 2Аугсбург
22.01.2022Германия - Бундеслига20-й турБайер5 : 1Аугсбург
28.08.2021Германия - Бундеслига3-й турАугсбург1 : 4Байер
21.02.2021Германия - Бундеслига22-й турАугсбург1 : 1Байер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2976
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2964
3
Лига чемпионов
Штутгарт2956
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2956
5
Лига Европы
Байер2952
6
Лига конференций
Хоффенхайм2951
7 Айнтрахт Ф2942
8 Фрайбург2940
9 Майнц2933
10 Аугсбург2933
11 Унион2932
12 Гамбург2931
13 Кёльн2930
14 Боруссия М2930
15 Вердер2928
16
Стыковая зона
Санкт-Паули2925
17
Зона вылета
Вольфсбург2921
18
Зона вылета
Хайденхайм2919

