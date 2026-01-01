06:14 ()
Расписание матчей
Суббота 18 апреля
Свернуть список

Хоффенхайм - Боруссия Д 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
18 Апреля 2026 года в 16:30 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Хоффенхайм
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Боруссия Д, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Боруссия Д
Дортмунд
1ГерманияврОливер Бауман
2ЧехиязщРобин Гранач
5ТурциязщОзан Кабак
13Бразилиязщ Бернардо
34ЧехияпзВладимир Цоуфал
6ГерманияпзГриша Прёмель
7КосовопзЛеон Авдуллаху
11КосовопзФисник Аслани
29Кот-д'ИвуарпзБазумана Туре
18НидерландыпзВаутер Бюргер
19ГерманиянпТим Лемперле
1ШвейцарияврГрегор Кобель
3ГерманиязщВальдемар Антон
5АлжирзщРами Бенсебаини
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
24ШвециязщДаниэль Свенссон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
7АнглияпзДжоб Беллингем
20АвстрияпзМарсель Забитцер
10ГерманияпзЮлиан Брандт
21ПортугалиянпФабиу Силва
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
Главные тренеры
АвстрияКристиан Ильцер
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
07.12.2025Германия — Бундеслига13-й турБоруссия Д2 : 0Хоффенхайм
26.04.2025Германия — Бундеслига31-й турХоффенхайм2 : 3Боруссия Д
15.12.2024Германия — Бундеслига14-й турБоруссия Д1 : 1Хоффенхайм
25.02.2024Германия - Бундеслига23-й турБоруссия Д2 : 3Хоффенхайм
01.11.2023Кубок Германии1/16 финалаБоруссия Д1 : 0Хоффенхайм
29.09.2023Германия — Бундеслига6-й турХоффенхайм1 : 3Боруссия Д
25.02.2023Германия — Бундеслига22-й турХоффенхайм0 : 1Боруссия Д
02.09.2022Германия — Бундеслига5-й турБоруссия Д1 : 0Хоффенхайм
22.01.2022Германия - Бундеслига20-й турХоффенхайм2 : 3Боруссия Д
27.08.2021Германия - Бундеслига3-й турБоруссия Д3 : 2Хоффенхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2976
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2964
3
Лига чемпионов
Штутгарт2956
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2956
5
Лига Европы
Байер2952
6
Лига конференций
Хоффенхайм2951
7 Айнтрахт Ф2942
8 Фрайбург2940
9 Майнц2933
10 Аугсбург2933
11 Унион2932
12 Гамбург2931
13 Кёльн2930
14 Боруссия М2930
15 Вердер2928
16
Стыковая зона
Санкт-Паули2925
17
Зона вылета
Вольфсбург2921
18
Зона вылета
Хайденхайм2919

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close