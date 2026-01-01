Хоффенхайм - Боруссия Д 18 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Боруссия Д, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Оливер Бауман
|2
|зщ
|Робин Гранач
|5
|зщ
|Озан Кабак
|13
|зщ
|Бернардо
|34
|пз
|Владимир Цоуфал
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|11
|пз
|Фисник Аслани
|29
|пз
|Базумана Туре
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|19
|нп
|Тим Лемперле
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|24
|зщ
|Даниэль Свенссон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|7
|пз
|Джоб Беллингем
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|21
|нп
|Фабиу Силва
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|Кристиан Ильцер
|Нико Ковач
|07.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|26.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|2 : 3
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 3
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|29.09.2023
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|25.02.2023
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|02.09.2022
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|22.01.2022
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 3
|27.08.2021
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|29
|76
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|29
|64
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|29
|56
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|29
|56
| 5
Лига Европы
|Байер
|29
|52
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|29
|51
|7
|Айнтрахт Ф
|29
|42
|8
|Фрайбург
|29
|40
|9
|Майнц
|29
|33
|10
|Аугсбург
|29
|33
|11
|Унион
|29
|32
|12
|Гамбург
|29
|31
|13
|Кёльн
|29
|30
|14
|Боруссия М
|29
|30
|15
|Вердер
|29
|28
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|29
|25
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|29
|21
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|29
|19