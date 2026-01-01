Айнтрахт Ф - РБ Лейпциг 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
18 Апреля 2026 года в 19:30 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - РБ Лейпциг, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
РБ Лейпциг
Лейпциг
23ГерманияврМихаэль Цеттерер
5ШвейцариязщОрель Аменда
4ГерманиязщРобин Кох
3БельгиязщАртур Теате
21ГерманиязщНатаниэль Браун
8АлжирпзФарес Шаиби
16ШвецияпзХуго Ларссон
6ДанияпзОскар Хойлунн
29МарокконпАюб Амаймуни-Эчгуяб
9ГерманиянпЖонатан Буркардт
25ФранциянпАрно Калимуэндо
26БельгияврМартен Вандевордт
17ГерманиязщРидле Баку
4ВенгриязщВилли Орбан
5ФранциязщЭль-Шадай Битшиабу
22ГерманиязщДавид Раум
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
10ГерманияпзБраян Груда
49Кот-д'ИвуарнпЯн Диоманд
40Бразилиянп Ромуло
7НорвегиянпАнтонио Нуса
Главные тренеры
ИспанияАльберт Риера
ГерманияОле Вернер
История личных встреч
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й турРБ Лейпциг6 : 0Айнтрахт Ф
26.04.2025Германия — Бундеслига31-й турАйнтрахт Ф4 : 0РБ Лейпциг
15.12.2024Германия — Бундеслига14-й турРБ Лейпциг2 : 1Айнтрахт Ф
04.12.2024Кубок Германии1/8 финалаРБ Лейпциг3 : 0Айнтрахт Ф
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турАйнтрахт Ф2 : 2РБ Лейпциг
13.01.2024Германия — Бундеслига17-й турРБ Лейпциг0 : 1Айнтрахт Ф
03.06.2023Кубок ГерманииФиналРБ Лейпциг2 : 0Айнтрахт Ф
25.02.2023Германия — Бундеслига22-й турРБ Лейпциг2 : 1Айнтрахт Ф
03.09.2022Германия — Бундеслига5-й турАйнтрахт Ф4 : 0РБ Лейпциг
20.03.2022Германия - Бундеслига27-й турРБ Лейпциг0 : 0Айнтрахт Ф
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2976
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2964
3
Лига чемпионов
Штутгарт2956
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2956
5
Лига Европы
Байер2952
6
Лига конференций
Хоффенхайм2951
7 Айнтрахт Ф2942
8 Фрайбург2940
9 Майнц2933
10 Аугсбург2933
11 Унион2932
12 Гамбург2931
13 Кёльн2930
14 Боруссия М2930
15 Вердер2928
16
Стыковая зона
Санкт-Паули2925
17
Зона вылета
Вольфсбург2921
18
Зона вылета
Хайденхайм2919

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
