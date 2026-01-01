Айнтрахт Ф - РБ Лейпциг 18 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - РБ Лейпциг, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия).
|23
|вр
|Михаэль Цеттерер
|5
|зщ
|Орель Аменда
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|6
|пз
|Оскар Хойлунн
|29
|нп
|Аюб Амаймуни-Эчгуяб
|9
|нп
|Жонатан Буркардт
|25
|нп
|Арно Калимуэндо
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|17
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|5
|зщ
|Эль-Шадай Битшиабу
|22
|зщ
|Давид Раум
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|10
|пз
|Браян Груда
|49
|нп
|Ян Диоманд
|40
|нп
|Ромуло
|7
|нп
|Антонио Нуса
|Альберт Риера
|Оле Вернер
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|6 : 0
|26.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|4 : 0
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 0
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|13.01.2024
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|03.06.2023
|Кубок Германии
|Финал
|2 : 0
|25.02.2023
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|03.09.2022
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|20.03.2022
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|29
|76
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|29
|64
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|29
|56
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|29
|56
| 5
Лига Европы
|Байер
|29
|52
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|29
|51
|7
|Айнтрахт Ф
|29
|42
|8
|Фрайбург
|29
|40
|9
|Майнц
|29
|33
|10
|Аугсбург
|29
|33
|11
|Унион
|29
|32
|12
|Гамбург
|29
|31
|13
|Кёльн
|29
|30
|14
|Боруссия М
|29
|30
|15
|Вердер
|29
|28
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|29
|25
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|29
|21
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|29
|19