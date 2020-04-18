Лорьян - Марсель 18 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Марсель, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|38
|вр
|Ивон Мвого
|5
|зщ
|Бамо Мейте
|32
|зщ
|Натаниэль Аджей
|25
|зщ
|Абдулайе Фай
|8
|зщ
|Ноа Кадиу
|77
|пз
|Панос Кацерис
|62
|пз
|Артур Эбонг
|44
|пз
|Дарлин Йонгва
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|10
|пз
|Пабло Пажи
|12
|нп
|Бамба Дьенг
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|33
|зщ
|Эмерсон
|27
|пз
|Квинтен Тимбер
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|8
|пз
|Химад Абделли
|22
|нп
|Тимоти Веа
|14
|нп
|Игор Пайшао
|17
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|Оливье Панталони
|Хабиб Бей
|12.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|4 : 0
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|3 : 1
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 4
|09.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 0
|14.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|3 : 1
|08.05.2022
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 3
|17.10.2021
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|4 : 1
|17.04.2021
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|3 : 2
|24.10.2020
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|05.03.2017
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|27
|63
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|28
|59
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|29
|53
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|29
|52
| 5
Лига Европы
|Лион
|29
|51
| 6
Лига конференций
|Ренн
|29
|50
|7
|Монако
|29
|49
|8
|Страсбург
|28
|43
|9
|Лорьян
|29
|38
|10
|Тулуза
|29
|37
|11
|Брест
|28
|36
|12
|Париж
|29
|35
|13
|Анже
|29
|33
|14
|Гавр
|29
|29
|15
|Ницца
|29
|28
| 16
Стыковая зона
|Осер
|29
|24
| 17
Зона вылета
|Нант
|28
|19
| 18
Зона вылета
|Метц
|29
|15