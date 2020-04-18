Лорьян - Марсель 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
18 Апреля 2026 года в 18:00 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Лорьян
Марсель

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Марсель, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Лорьян
Марсель
38 Швейцария вр Ивон Мвого
5 Кот-д'Ивуар зщ Бамо Мейте
32 Гана зщ Натаниэль Аджей
25 Сенегал зщ Абдулайе Фай
8 Франция зщ Ноа Кадиу
77 Греция пз Панос Кацерис
62 Камерун пз Артур Эбонг
44 Камерун пз Дарлин Йонгва
17 Франция пз Жан-Виктор Макенго
10 Франция пз Пабло Пажи
12 Сенегал нп Бамба Дьенг
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
28 Франция зщ Бенжамен Павар
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
33 Италия зщ Эмерсон
27 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
8 Алжир пз Химад Абделли
22 США нп Тимоти Веа
14 Бразилия нп Игор Пайшао
17 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
Франция Оливье Панталони
Сенегал Хабиб Бей
История личных встреч
12.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур Марсель4 : 0Лорьян
12.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур Марсель3 : 1Лорьян
10.12.2023 Франция - Лига 1 15-й тур Лорьян2 : 4Марсель
09.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур Лорьян0 : 0Марсель
14.01.2023 Франция - Лига 1 19-й тур Марсель3 : 1Лорьян
08.05.2022 Франция - Лига 1 36-й тур Лорьян0 : 3Марсель
17.10.2021 Франция - Лига 1 10-й тур Марсель4 : 1Лорьян
17.04.2021 Франция - Лига 1 33-й тур Марсель3 : 2Лорьян
24.10.2020 Франция - Лига 1 8-й тур Лорьян0 : 1Марсель
05.03.2017 Франция - Лига 1 28-й тур Лорьян1 : 4Марсель
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2763
2
Лига чемпионов
Ланс2859
3
Лига чемпионов
Лилль2953
4
Лига чемпионов
Марсель2952
5
Лига Европы
Лион2951
6
Лига конференций
Ренн2950
7 Монако2949
8 Страсбург2843
9 Лорьян2938
10 Тулуза2937
11 Брест2836
12 Париж2935
13 Анже2933
14 Гавр2929
15 Ницца2928
16
Стыковая зона
Осер2924
17
Зона вылета
Нант2819
18
Зона вылета
Метц2915

