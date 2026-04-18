Анже - Гавр 18 Апреля прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
18 Апреля 2026 года в 20:00 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Гавр, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция).
Анже
Гавр
|12
|вр
|Эрве Коффи
|27
|зщ
|Лилиан Раолисоа
|20
|зщ
|Мариус Луэр
|3
|зщ
|Жак Экомье
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|24
|зщ
|Эмманюэль Бьюмла
|6
|пз
|Луи Мутон
|93
|пз
|Харис Белькебла
|8
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|7
|нп
|Мохамед Амин Сбаи
|9
|нп
|Годюэн Куалипу
|99
|вр
|Мори Дио
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|4
|зщ
|Готье Льорис
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|19
|зщ
|Люка Гурна-Дуат
|15
|пз
|Аюму Секо
|17
|пз
|Софьян Буфаль
|45
|пз
|Исса Сумаре
|14
|пз
|Рассул Ндиайе
|7
|пз
|Лоик Него
|25
|нп
|Мбвана Саматта
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Дидье Дигар
История личных встреч
|04.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|27
|63
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|28
|59
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|29
|53
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|29
|52
| 5
Лига Европы
|Лион
|29
|51
| 6
Лига конференций
|Ренн
|29
|50
|7
|Монако
|29
|49
|8
|Страсбург
|28
|43
|9
|Лорьян
|29
|38
|10
|Тулуза
|29
|37
|11
|Брест
|28
|36
|12
|Париж
|29
|35
|13
|Анже
|29
|33
|14
|Гавр
|29
|29
|15
|Ницца
|29
|28
| 16
Стыковая зона
|Осер
|29
|24
| 17
Зона вылета
|Нант
|28
|19
| 18
Зона вылета
|Метц
|29
|15