Лилль - Ницца 18 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Ницца, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Берке Озер
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|15
|зщ
|Ромен Перро
|23
|зщ
|Айсса Манди
|18
|зщ
|Шансель Мбемба
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|27
|пз
|Фелиш Коррея
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
|7
|нп
|Матиас Фернандес
|80
|вр
|Йеванн Диуф
|33
|зщ
|Антуан Менди
|37
|зщ
|Коджо Оппонг
|2
|зщ
|Али Абди
|26
|пз
|Мельвен Бар
|92
|пз
|Жонатан Клосс
|99
|пз
|Салис Самед
|10
|пз
|Софьян Диоп
|20
|пз
|Том Луше
|25
|нп
|Мохамед-Али Шо
|11
|нп
|Элье Ваи
|Бруно Женезио
|Франк Эз
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|17.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|2 : 2
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 2
|11.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|29.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 2
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 3
|14.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|0 : 4
|01.05.2021
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|27
|63
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|28
|59
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|29
|53
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|29
|52
| 5
Лига Европы
|Лион
|29
|51
| 6
Лига конференций
|Ренн
|29
|50
|7
|Монако
|29
|49
|8
|Страсбург
|28
|43
|9
|Лорьян
|29
|38
|10
|Тулуза
|29
|37
|11
|Брест
|28
|36
|12
|Париж
|29
|35
|13
|Анже
|29
|33
|14
|Гавр
|29
|29
|15
|Ницца
|29
|28
| 16
Стыковая зона
|Осер
|29
|24
| 17
Зона вылета
|Нант
|28
|19
| 18
Зона вылета
|Метц
|29
|15