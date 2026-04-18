Суббота 18 апреля
Лилль - Ницца 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
18 Апреля 2026 года в 22:05 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Лилль
Ницца

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Ницца, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

1 Турция вр Берке Озер
12 Бельгия зщ Тома Мёнье
15 Франция зщ Ромен Перро
23 Алжир зщ Айсса Манди
18 ДР Конго зщ Шансель Мбемба
6 Алжир пз Набиль Бенталеб
10 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
21 Франция пз Бенжамен Андре
27 Португалия пз Фелиш Коррея
17 ДР Конго пз Нгалайель Мукау
7 Бельгия нп Матиас Фернандес
80 Сенегал вр Йеванн Диуф
33 Сенегал зщ Антуан Менди
37 Гана зщ Коджо Оппонг
2 Тунис зщ Али Абди
26 Франция пз Мельвен Бар
92 Франция пз Жонатан Клосс
99 Гана пз Салис Самед
10 Франция пз Софьян Диоп
20 Франция пз Том Луше
25 Франция нп Мохамед-Али Шо
11 Франция нп Элье Ваи
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Франция Франк Эз
История личных встреч
29.10.2025 Франция — Лига 1 10-й тур Ницца2 : 0Лилль
17.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур Лилль2 : 1Ницца
10.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур Ницца2 : 2Лилль
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур Лилль2 : 2Ницца
11.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Ницца1 : 1Лилль
29.01.2023 Франция - Лига 1 20-й тур Ницца1 : 0Лилль
31.08.2022 Франция - Лига 1 5-й тур Лилль1 : 2Ницца
14.05.2022 Франция - Лига 1 37-й тур Ницца1 : 3Лилль
14.08.2021 Франция - Лига 1 2-й тур Лилль0 : 4Ницца
01.05.2021 Франция - Лига 1 35-й тур Лилль2 : 0Ницца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2763
2
Лига чемпионов
Ланс2859
3
Лига чемпионов
Лилль2953
4
Лига чемпионов
Марсель2952
5
Лига Европы
Лион2951
6
Лига конференций
Ренн2950
7 Монако2949
8 Страсбург2843
9 Лорьян2938
10 Тулуза2937
11 Брест2836
12 Париж2935
13 Анже2933
14 Гавр2929
15 Ницца2928
16
Стыковая зона
Осер2924
17
Зона вылета
Нант2819
18
Зона вылета
Метц2915

