Атлетико - Реал Сосьедад 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
18 Апреля 2026 года в 22:00 (+03:00). , Финал
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал, Испания);
Атлетико М
Реал Сосьедад

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Реал Сосьедад, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , Финал, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1 Аргентина вр Хуан Муссо
16 Аргентина зщ Науэль Молина
18 Испания зщ Марк Пубиль
24 Испания зщ Робен Ле Норман
3 Италия зщ Маттео Руджери
14 Испания зщ Маркос Льоренте
20 Аргентина пз Джулиано Симеоне
6 Испания пз Коке
22 Нигерия пз Адемола Лукман
7 Франция нп Антуан Гризманн
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
13 Испания вр Унай Марреро Ларраньяга
2 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
31 Испания зщ Хон Мартин
16 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
17 Испания зщ Серхио Гомес
8 Испания пз Беньят Туррьентес
18 Испания пз Карлос Солер
23 Испания пз Брайс Мендес
24 Хорватия пз Лука Сучич
11 Португалия нп Гонсалу Гедеш
10 Испания нп Микель Оярсабаль
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
США Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
07.03.2026 Испания — Примера 27-й тур Атлетико М3 : 2Реал Сосьедад
04.01.2026 Испания — Примера 18-й тур Реал Сосьедад1 : 1Атлетико М
10.05.2025 Испания — Примера 35-й тур Атлетико М4 : 0Реал Сосьедад
06.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Реал Сосьедад1 : 1Атлетико М
25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Реал Сосьедад0 : 2Атлетико М
08.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Атлетико М2 : 1Реал Сосьедад
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Атлетико М0 : 0Реал Сосьедад
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Атлетико М2 : 1Реал Сосьедад
03.09.2022 Испания - Примера 4-й тур Реал Сосьедад1 : 1Атлетико М
22.05.2022 Испания - Примера 38-й тур Реал Сосьедад1 : 2Атлетико М
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Испании: «Атлетико» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
Оуренсе
Овьедо
4 : 2 ДВ
УКАМ Мурсия
Кадис
1 : 3
СД Логроньес
Расинг
0 : 4
Лангрео
Расинг Ф
0 : 0 3 : 4
Райо Махадаонда
Талавера-де-ла-Рейна
1 : 4
Сан-Фернандо
Альбасете
0 : 3
Гвадалахара
Касереньо
2 : 1
Утебо
Уэска
0 : 3
Эстремадура
Лас-Пальмас
3 : 1
Толедо
Севилья
1 : 4
Побленсе
Сабадель
1 : 2 ДВ
Эбро
Тарасона
1 : 1 4 : 3
Мутильвера
Сарагоса
1 : 3
Ла-Унион
Сеута
0 : 2
Лорка Депортива
Альмерия
0 : 2
Атлетико Асторга
Мирандес
1 : 1 3 : 4
Навалькарнеро
Мерида
2 : 1
Наксари
Эйбар
2 : 4
Саудаль Депортиво
Спортинг Хихон
0 : 1
Нумансия
Аренас
3 : 0
Сант-Андреу
Теруэль
2 : 1 ДВ
Асуага
Леганес
1 : 4
Португалете
Вальядолид
1 : 0
Оуренсе
Понтеведра
1 : 1 0 : 3
Сьюдад де Лусена
Вильярреал
0 : 6
Хаэн
Эльденсе
1 : 3
Кинтанар дель Рей
Ибица
1 : 1 4 : 3
Ориуэла
Леванте
3 : 4
Валье де Эгес
ФК Андорра
1 : 5
Атлетико Балеарес
Химнастик
2 : 0
Реал Авила
Реал Авилес
1 : 0 ДВ
УД Логроньес
Понферрадина
1 : 3
Мурсия
Антекера
1 : 1 2 : 1
Антониано
Кастельон
1 : 0
Эстепона
Малага
1 : 3
1/32 финала
Португалете
Алавес
0 : 3
Эбро
Осасуна
3 : 5
Нумансия
Мальорка
2 : 3
Расинг Ф
Уэска
0 : 2
Гвадалахара
Сеута
1 : 0
Навалькарнеро
Хетафе
2 : 3 ДВ
Культураль Леонеса
ФК Андорра
4 : 2
Эльденсе
Альмерия
2 : 1
Мирандес
Спортинг Хихон
0 : 2
Талавера-де-ла-Рейна
Малага
2 : 1
Мурсия
Кадис
3 : 2
Антониано
Вильярреал
1 : 1 3 : 5
Оуренсе
Жирона
2 : 1
Кинтанар дель Рей
Эльче
1 : 2 ДВ
Понтеведра
Эйбар
0 : 3
Реал Авила
Райо Вальекано
1 : 2 ДВ
Сабадель
Депортиво
0 : 2
Леганес
Альбасете
1 : 2
Атлетико Балеарес
Эспаньол
1 : 0
Понферрадина
Расинг
1 : 2 ДВ
Картахена
Валенсия
1 : 2 ДВ
Сант-Андреу
Сельта
1 : 1 6 : 7
Эстремадура
Севилья
1 : 2
Сарагоса
Бургос
0 : 1 ДВ
Тенерифе
Гранада
0 : 1
1/16 финала
Эйбар
Эльче
0 : 1
Депортиво
Мальорка
1 : 0
Эльденсе
Реал Сосьедад
1 : 2
Спортинг Хихон
Валенсия
0 : 2
Гвадалахара
Барселона
0 : 2
Культураль Леонеса
Леванте
1 : 0
Уэска
Осасуна
2 : 4 ДВ
Расинг
Вильярреал
2 : 1
Атлетико Балеарес
Атлетико М
2 : 3
Альбасете
Сельта
2 : 2 3 : 0
Талавера-де-ла-Рейна
Реал Мадрид
2 : 3
Алавес
Севилья
1 : 0
Оуренсе
Атлетик Б
0 : 1 ДВ
Бургос
Хетафе
3 : 1
Мурсия
Бетис
0 : 2
Гранада
Райо Вальекано
1 : 3
1/8 финала
Депортиво
Атлетико М
0 : 1
Реал Сосьедад
Осасуна
2 : 2 4 : 3
Культураль Леонеса
Атлетик Б
3 : 4 ДВ
Бетис
Эльче
2 : 1
Альбасете
Реал Мадрид
3 : 2
Алавес
Райо Вальекано
2 : 0
Бургос
Валенсия
0 : 2
Расинг
Барселона
0 : 2
1/4 финала
Альбасете
Барселона
1 : 2
Алавес
Реал Сосьедад
2 : 3
Валенсия
Атлетик Б
1 : 2
Бетис
Атлетико М
0 : 5
1/2 финала
Команда12
Атлетик Б
Реал Сосьедад
0 : 1 1 : 0
Команда12
Атлетико М
Барселона
4 : 0 3 : 0
Финал
Атлетико М
Реал Сосьедад
18.04

