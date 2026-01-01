Каза Пия - Санта-Клара 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
18 Апреля 2026 года в 20:00 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Каза Пия
Санта-Клара

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Санта-Клара, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Санта-Клара
Понта-Делгада
1 Коста-Рика вр Патрик Секейра
4 Португалия зщ Жоау Голарт
3 Ангола зщ Kaly
43 Бразилия зщ David Sousa
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
42 Колумбия пз Себастьян Перес
8 Португалия пз Рафаэл Бриту
75 Португалия пз Pedro Silva Rosas
11 Португалия пз Жоау Маркеш
29 Франция нп Жереми Ливолан
90 Бразилия нп Диас Морейра Кассиано
1 Бразилия вр Габриэл Батиста
42 Бразилия зщ Лукас Соарес
23 Бразилия зщ Sidney Alexssander Pena De Lima
94 Бразилия зщ Henrique Silva
5 Бразилия зщ Гильерме Ромао
35 Португалия пз Sergio Araujo
77 Бразилия пз Густаво Димараес
10 Бразилия пз Габриэл Силва
8 Португалия пз Педру Феррейра
26 Бразилия нп Luis
49 Бразилия нп Welinton
Главные тренеры
Португалия Жоау Перейра
История личных встреч
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Санта-Клара1 : 0Каза Пия
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Санта-Клара2 : 1Каза Пия
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Каза Пия0 : 2Санта-Клара
29.01.2023 Португалия - Примейра 18-й тур Каза Пия2 : 1Санта-Клара
07.08.2022 Португалия - Примейра 1-й тур Санта-Клара0 : 0Каза Пия
22.12.2019 Португалия - Кубок лиги Группа D. 3-й тур Санта-Клара1 : 2Каза Пия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2976
2
Лига чемпионов
Спортинг2871
3
Лига Европы
Бенфика2969
4
Лига конференций
Брага2852
5 Фамаликан2947
6 Жил Висенте2946
7 Эшторил2937
8 Морейренсе2936
9 Витория Гимарайнш2936
10 Алверка2935
11 Риу Аве2933
12 Арока2932
13 Эштрела2928
14 Санта-Клара2928
15 Насьонал2925
16
Стыковая зона
Каза Пия2825
17
Зона вылета
Тондела2821
18
Зона вылета
АВС2912

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
