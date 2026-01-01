Суббота 18 апреля
Жил Висенте - Витория Гимарайнш 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
18 Апреля 2026 года в 22:30 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Жил Висенте
Витория Гимарайнш

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Витория Гимарайнш, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Жил Висенте
Барселуш
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
История личных встреч
08.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Витория Гимарайнш0 : 0Жил Висенте
11.04.2025 Португалия — Примейра 29-й тур Жил Висенте0 : 1Витория Гимарайнш
02.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Витория Гимарайнш4 : 0Жил Висенте
08.02.2024 Кубок Португалии 1/4 финала Витория Гимарайнш3 : 1Жил Висенте
28.01.2024 Португалия — Примейра 19-й тур Жил Висенте1 : 0Витория Гимарайнш
19.08.2023 Португалия — Примейра 2-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Жил Висенте
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Жил Висенте
17.01.2023 Португалия - Примейра 16-й тур Жил Висенте2 : 1Витория Гимарайнш
15.05.2022 Португалия - Примейра 34-й тур Витория Гимарайнш5 : 0Жил Висенте
10.01.2022 Португалия - Примейра 17-й тур Жил Висенте3 : 2Витория Гимарайнш
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2976
2
Лига чемпионов
Спортинг2871
3
Лига Европы
Бенфика2969
4
Лига конференций
Брага2852
5 Фамаликан2947
6 Жил Висенте2946
7 Эшторил2937
8 Морейренсе2936
9 Витория Гимарайнш2936
10 Алверка2935
11 Риу Аве2933
12 Арока2932
13 Эштрела2928
14 Санта-Клара2928
15 Насьонал2925
16
Стыковая зона
Каза Пия2825
17
Зона вылета
Тондела2821
18
Зона вылета
АВС2912

