Жил Висенте - Витория Гимарайнш 18 Апреля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Витория Гимарайнш, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|08.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|0 : 0
|11.04.2025
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|02.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|4 : 0
|08.02.2024
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|3 : 1
|28.01.2024
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|2 : 1
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|17.01.2023
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 1
|15.05.2022
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|5 : 0
|10.01.2022
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|3 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|29
|76
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|28
|71
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|29
|69
| 4
Лига конференций
|Брага
|28
|52
|5
|Фамаликан
|29
|47
|6
|Жил Висенте
|29
|46
|7
|Эшторил
|29
|37
|8
|Морейренсе
|29
|36
|9
|Витория Гимарайнш
|29
|36
|10
|Алверка
|29
|35
|11
|Риу Аве
|29
|33
|12
|Арока
|29
|32
|13
|Эштрела
|29
|28
|14
|Санта-Клара
|29
|28
|15
|Насьонал
|29
|25
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|28
|25
| 17
Зона вылета
|Тондела
|28
|21
| 18
Зона вылета
|АВС
|29
|12