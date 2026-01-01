Витебск - Минск 18 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Минск, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|09.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|1 : 2
|29.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|2 : 1
|04.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 1
|18.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|9-й тур
|1 : 2
|13.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 0
|03.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 1
|19.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|3 : 1
|08.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|3 : 3
|22.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|2 : 2
|21.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо Мн
|3
|9
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|3
|7
| 3
Лига конференций
|Неман
|3
|7
|4
|Арсенал Дз
|3
|5
|5
|Витебск
|3
|4
|6
|Минск
|3
|4
|7
|Славия-Мозырь
|3
|4
|8
|Гомель
|3
|4
|9
|Ислочь
|3
|4
|10
|БАТЭ
|3
|4
|11
|Днепр М
|3
|4
|12
|Торпедо-БелАЗ
|3
|3
|13
|Белшина
|3
|3
| 14
Стыковая зона
|Динамо-Брест
|3
|3
| 15
Зона вылета
|Нафтан
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Барановичи
|3
|0