Неман - Нафтан 18 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Нафтан, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 4-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|19.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0
|20.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|1 : 3
|25.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|6 : 1
|07.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 3
|24.07.2019
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|17.09.2017
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|3 : 2
|11.05.2017
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 1
|27.11.2016
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо Мн
|3
|9
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|3
|7
| 3
Лига конференций
|Неман
|3
|7
|4
|Арсенал Дз
|3
|5
|5
|Витебск
|3
|4
|6
|Минск
|3
|4
|7
|Славия-Мозырь
|3
|4
|8
|Гомель
|3
|4
|9
|Ислочь
|3
|4
|10
|БАТЭ
|3
|4
|11
|Днепр М
|3
|4
|12
|Торпедо-БелАЗ
|3
|3
|13
|Белшина
|3
|3
| 14
Стыковая зона
|Динамо-Брест
|3
|3
| 15
Зона вылета
|Нафтан
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Барановичи
|3
|0