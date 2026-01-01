Кайрат - Каспий 18 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Каспий, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|01.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|14.03.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 1
|27.08.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|09.04.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|23.06.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|5 : 1
|14.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|22.10.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|18.08.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Кайрат
|5
|11
| 2
Лига конференций
|Елимай
|5
|11
| 3
Лига конференций
|Окжетпес
|5
|11
|4
|Ордабасы
|5
|9
|5
|Кызыл-Жар
|5
|8
|6
|Астана
|5
|8
|7
|Улытау
|5
|8
|8
|Атырау
|5
|7
|9
|Актобе
|5
|7
|10
|Иртыш П
|5
|6
|11
|Жетысу
|5
|5
|12
|Кайсар
|5
|3
|13
|Женис
|5
|3
|14
|Алтай
|5
|2
| 15
Зона вылета
|Тобол
|5
|2
| 16
Зона вылета
|Каспий
|5
|1